Nicolas Cage non ha interesse nel recitare in Star Wars, ma adora Star Trek

Le interviste con Nicolas Cage sono sempre ricche di aneddoti sfiziosi e rivelazioni divertenti: oggi veniamo a scoprire le preferenze dell’attore americano premio Oscar (che ha festeggiato ieri il compleanno e sarà presto nuovamente nei cinema con la horror comedy Renfield) riguardo alla fantascienza.

Uno dei classici dibattiti che spaccano nerd e geek riguarda la propria preferenza rispetto a Star Wars piuttosto che Star Trek. Ebbene, Cage si definisce un vero e proprio “Trekkie”.

Il tutto nasce dal fatto che Pedro Pascal (che ha recitato con lui in Il talento di Mr. C), tempo fa, gli avrebbe a quanto pare proposto di entrare a far parte del cast di The Mandalorian. Gli è stato dunque chiesto se sarebbe eventualmente interessato a entrare nel mondo di Star Wars in veste di interprete.

"I'm a Trekkie. That's where I roll… I'm not in the Star Wars family. I'm in the Star Trek family." pic.twitter.com/958e7picw4

— Kevin Polowy (@djkevlar) January 7, 2023