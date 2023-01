Identità: passato, presente e futuro di noi stessi

L’identità è la percezione che ogni persona ha di sé come oggetto e soggetto. L’uomo organizza il concetto di identità scrivendo il passato, il presente e il futuro.

Quando parliamo di identità è la percezione che abbiamo di noi stessi come oggetto. Si intende la percezione di ciò che stiamo vivendo, pensando o provando. Il concetto di noi stessi è la conoscenza che possediamo del nostro io.

Il concetto di sé si può dividere in tre momenti temporali relativi al passato, presente e futuro. Il primo riguarda com’era la persona nel passato, ma ora la vita e l’individuo sono cambiati. Il concetto di sé sul presente invece riguarda caratteristiche, pensieri, atteggiamenti verso noi stessi adesso, nel momento che stiamo vivendo. Il futuro invece è composto dal concetto di sé formato dall’insieme di speranze, paure, desideri importanti per noi. Sono inclusi anche le competenze da sfruttare al meglio e i punti deboli che si desidera rafforzare per migliorare ancora di più.

Se capiamo noi stessi è un modo per avvicinarci alle nostre aspirazioni e ai nostri obiettivi. Questo comprende anche la paura provata quando siamo lontani dal raggiungerli, comportando uno sforzo considerevole. I possibili concetti di sé possono rappresentare un ponte cognitivo tra concetto di sé al presente (cosa siamo) e al futuro (cosa vogliamo essere). Il pensiero così è favorito prevedendo la costruzione di scenari e percorsi personalizzati di azioni appropriate.