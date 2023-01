Droni: effettuano la consegna dei giornali quotidiani

In Finlandia una società ha sperimentato la consegna dei giornali quotidiani con droni. Un modo per raggiungere anche i residenti di alcune isole sperdute.

Lo scopo dell’azienda Lentola Logistics in Finlandia è stato quello di raggiungere gli abbonati di giornali quotidiani residenti su alcune isole, a sud di Tampere. In futuro il progetto raggiungerà anche Saarikylät. Un altro esempio di come i droni siano strumenti sempre più utili per il trasporto di merci di vario genere.

Un punto di partenza per un progetto che vede l’impiego di droni per la consegna di merci in zone isolate finlandesi. Il test del progetto durerà tre mesi e utilizzerà droni in grado di trasportare fino a 3,5 kg. L’area di consegna con raggio di 20 km consentirà voli di circa mezz’ora a una velocità di 80 km/h. La consegna giornaliera è di 100 copie al giorno per ogni drone.

Gli abbonati sono disposti a pagare una maggiorazione per ricevere i giornali quotidiani. Se il servizio con droni fosse così efficiente, si potrebbe considerare un’opzione valida anche per la consegna della posta. Un ‘occasione per questi luoghi di diminuire il loro stato di isolamento.

Il progetto di consegna giornali quotidiani con droni avrà inizio a marzo. Si è scelta la primavera, periodo più adatto al volo dei droni, rispetto all’inverno. Nel frattempo, però si stanno studiando sistemi che consentano ai droni di volare anche con il tempo avverso. Un metodo per far restare attivi i droni tutto l’anno, visto che in futuro verranno estesi ad altri settori e al commercio al dettaglio.