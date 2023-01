Beach cleanup: il primo del 2023 a Sciacca

07—Gen—2023 / 8:30 AM

La Delegazione Regionale Sicilia di Marevivo Onlus ha svolto la prima pulizia in spiaggia del 2023. L’unione fa la forza e i cittadini insieme ai volontari di Marevivo hanno ripulito la spiaggia della Tonnara di Sciacca. Raccolti ben 45 sacchi di rifiuti relativi a 330 kg totali. Ecco la composizione dei 45 sacchi:

18 sacchi di polistirolo

10 sacchi di plastica

6 sacchi di bottiglie di plastica

5 sacchi indifferenziati

1 sacchi di tappi di plastica

2 sacchi di vetro

1 sacco di carta

un materasso

una grossa cima

4 pneumatici

metalli vari

Una raccolta di rifiuti che riporta la grande emergenza del polistirolo. Esso necessita di essere sostituito immediatamente con un materiale meno sfaldabile e pericoloso per la fauna marina. I volontari partecipanti provenivano da tutta la provincia: Agrigento, Montallegro, Porto Empedocle, Siculiana, Ribera, Santa Margherita Belice.

A supportare la logistica dell’evento sono stati Daniele Pizzuto della struttura ricettiva “La Tonnara di Sciacca” e Lilla Piazza di Cittadinanzattiva. Presenti anche alcuni studenti e i docenti dell’IISS Amato Vetrano. Nel 2023 si prenderanno cura di questo tratto di spiaggia insieme a Marevivo per uno studio scientifico. Anche l’amministrazione comunale di Sciacca ha partecipato con la sua fattiva collaborazione. Non è mancato neanche il contributo di the Coca-Cola Foundation.

Buoni propositi quindi per la salvaguardia della costa e del mare. Se l’impegno di tutti viene unito, allora lo stato delle cose può essere cambiato. Marevivo a breve attiverà anche il progetto Nauticinblu relativo a sette istituti nautici siciliani.