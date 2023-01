Them! – La prima regia di un lungometraggio per Michael Giacchino e la passione per gli horror B-Movie

Michael Giacchino, dopo aver diretto Werewolf by Night, realizzerà il suo primo lungometraggio: stiamo parlando di Them!, ed anche in questo caso si tratta di una storia ispirata ad un horror cult. Il film originale è uscito nel 1954 ed è un monster movie fantascientifico, in Italia conosciuto come Assalto alla Terra, realizzato dalla Warner Bros..

Michael Giacchino avrebbe già incontrato degli sceneggiatori per realizzare lo script di Them! Il compositore e regista ha detto sul progetto:

Ognuno di noi ha un film in mente che non ci ha mai abbandonati, e per me quel film è Them! Ciò che amo di questo film sta proprio nel suo titolo: si tratta di una storia sugli altri, e sul rifiuto nei confronti di ciò che non si conosce. L’attuale versione di Them! ha a che fare con l’immigrazione, e la possibilità di raccontarla attraverso la prospettiva di un film horror di fantascienza.

Al centro della storia c’è la scoperta di un covo di formiche giganti, nate a causa delle radiazioni degli esperimenti nucleari in New Mexico. Quando alcune di queste formiche si libereranno si arriverà ad una battaglia epica tra uomini e formiche giganti all’interno di Los Angeles.

Chiaramente la paura nei confronti della guerra nucleare ha alimentato un’intera epoca, in particolare gli anni Cinquanta e Sessanta, che sono stati il periodo cinematografico del boom della fantascienza a basso costo. Qui sotto possiamo vedere il trailer di Them! del 1954.

La passione di Michael Giacchino per i b-movie ha alimentato il suo Werewolf by Night, un mediometraggio che ha sovvertito la base cinematografica delle produzioni Marvel, con un bianco e nero suggestivo, e con una scenografia che ha strizzato l’occhio proprio a cult horror anni Trenta, Quaranta e Cinquanta. Rivediamo il trailer della produzione dei Marvel Studios.

Michael Giacchino ha dichiarato sulla sua prima esperienza da regista con Werewolf by Night: