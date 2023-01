Mercoledì: Netflix suggerisce lo sviluppo della seconda stagione con un video

Gli appassionati di serie TV non vedono l’ora che Netflix annunci lo sviluppo della seconda stagione di Mercoledì, un dato che sembra ormai scontato, ma che non ha ancora ottenuto la sua ufficialità. Ma il video da poco diffuso dalla piattaforma streaming stuzzica tutti gli appassionati, e suggerisce che si è vicini all’annuncio.

Ecco il video.

il produttore esecutivo Peter Friedlander ha detto sul fenomeno culturale innescato da Mercoledì e sulla seconda stagione:

Sapete cosa vi sto per dire, ma non posso dare nessuna conferma. Sono ottimista sulle possibilità di realizzare la seconda stagione di Mercoledì. Alla fine la serie è stata lanciata da poco, ma stiamo già parlando di un fenomeno culturale. E dobbiamo capire molto rispetto a tutto questo. Mercoledì è esplosa in maniera così rapida, e dobbiamo ancora capire bene cosa ne sta dicendo il pubblico. Non è solo una questione del ballo, ma è il look di Mercoledì ed il fatto di come le persone vorrebbero somigliarle. Questa passione per il personaggio è rimasta covata nel tempo a lungo prima di arrivare ad una rinascita. Dobbiamo ancora studiarla bene, e bisogna mettere al centro anche la straordinaria performance di Jenna, che ha avuto al fianco un cast eccezionale: da Gwendoline Christie, a Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Christina Ricci!