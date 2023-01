Harlem 2: trailer e foto della nuova stagione del serial Prime Video

Prime Video svela le prime immagini dell’attesa seconda stagione di Harlem, che sarà composta da otto episodi, con due episodi disponibili ogni settimana – in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo – a partire da venerdì 3 febbraio.

Creata dalla scrittrice Tracy Oliver (Girls Trip), nella seconda stagione ritroviamo Camille (Meagan Good) che, dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e aver interrotto la sua storia d’amore, deve capire come rimettere insieme i pezzi; Tye (Jerrie Johnson) pensa al suo futuro; Quinn (Grace Byers) compie un viaggio alla scoperta di se stessa; e la carriera di Angie (Shoniqua Shandai) prende una svolta promettente.

La seconda stagione di Harlem è prodotta da Amazon Studios e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Paper Kite Productions. Insieme alla creatrice, sceneggiatrice ed executive producer Tracy Oliver, saranno executive producer Amy Poehler di Paper Kite (Russian Doll) e Kim Lessing (Moxie), al loro fianco Dave Becky (True Story) di 3 Arts, Britt Matt (First Wives Club), Scott King (Difficult People), Linda Mendoza (Survival of the Thickest), il vincitore di 13 Grammy Award Pharrell Williams (Hidden Figures) e Mimi Valdés (Roxanne Roxanne) della ‘i am OTHER’.

Leggi anche: