Barbie: il film è stato paragonato a White Noise

La curiosità nei confronti della produzione su Barbie sta continuando ad aumentare, considerando che il teaser trailer è risultato essere piuttosto intrigante, e diversi protagonisti del film hanno parlato di un qualcosa di davvero originale. Ora anche Noah Baumbach e Greta Gerwig si sono espressi sul film, paragonandolo a White Noise, altra produzione su cui hanno lavorato (Baumbach come regista e sceneggiatore, e la Gerwig come interprete).

Secondo Noah Baumbach:

Greta Gerwig ha poi aggiunto:

Tutto ciò che è stato scritto nel 2020 sembra uscire dalla stessa situazione. Del resto sia Barbie che White Noise sono fisicamente usciti fuori dalla stessa persona. Ciò ha permesso a me e Noah di lavorare insieme su Barbie. Se qualcuno volesse vedere sia White Noise che Barbie non so se riuscirebbe a notare le connessioni tra i due film, io le noto, ma non so se per gli altri potrebbe essere la stessa cosa.