The Last of Us: dietro le quinte ufficiale della serie tv

Cast e crew di The Last of Us ci portano dietro le quinte dell'attesa serie tv tratta dal leggendario videogioco.

HBO Max ha diffuso oggi una nuova featurette ufficiale per The Last of Us, attesissima serie tv in arrivo il 16 gennaio, anche in Italia (tramite Sky e NOW). Nel video veniamo accolti nel dietro le quinte dello show, e ci vengono mostrate sia spezzoni delle riprese che qualche breve footage inedito, mentre Craig Mazin (regista, produttore e showrunner), Neil Druckmann (autore, anche del videogioco originale) e i due protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey forniscono qualche dettaglio in più.

“Un’avventura davvero genuina” afferma Pascal, mentre per Ramsey “L’ammontare di dettagli è incredibile”.

Mazin e Druckmann aggiungono:

The Last of Us è ambientato vent’anni dopo un outbreak molto specifico, che coinvolge una specie di funghi.

Questi funghi esistono davvero, e se potessero infettare gli umani, andrebbe in quel modo. Qualcosa di terrificante.

Basata sull’omonimo videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation, The Last Of Us sarà disponibile in tutti i territori in cui Sky è presente, compresi Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera.

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

