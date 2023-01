The Flash 9: Stephen Amell ritornerà come Arrow

Stephen Amell ritornerà nell'Arrowverse in The Flash 9. Il suo Oliver Queen comparirà nel nono episodio.

Tutti gli appassionati dell’Arrowverse saranno entusiasti di sapere che Stephen Amell, il popolare interprete di Arrow, ritornerà a vestire i panni di Oliver Queen in The Flash 9. Il suo ritorno avviene dopo che è stata annunciata nel telefilm anche la presenza di David Ramsey.

Stephen Amell ritornerà nell’Arrowverse in The Flash 9 nella nona puntata, la stessa in cui comparirà anche David Ramsey. A questo punto c’è da immaginarsi che il nono episodio dell’ultima stagione di The Flash possa essere a forte tinte Arrow.

Il produttore esecutivo Eric Wallace ha dichiarato:

Subito dopo che abbiamo stabilito che la nona stagione sarebbe stata l’ultima, avevamo già deciso di volere anche Stephen Amell come Oliver Queen. Del resto è stato questo character a lanciare Barry Allen, e per questo pensiamo sia il caso di creare questa sorta di chiusura del cerchio con il ritorno di Oliver. Il risultato di tutto ciò è stato un episodio epico, che speriamo piaccia ai fan dell’Arrowverse. Questo è anche un modo per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito per nove anni. Non vediamo l’ora di rivedere insieme Grant e Stephen. Vi posso assicurare che ci saranno lacrime e risate.

Ricordiamo che Stephen Amell ha interpretato Arrow dal 2012 al 2020 per otto stagioni. Il suo Oliver Queen è già apparso in otto episodi di The Flash. La nona stagione della serie TV uscirà a febbraio.

Che fine hanno fatto gli spin-off di Arrow?

Nonostante la fine di Arrow, i progetti legati ai character della serie dovevano proseguire con uno spin-off al femminile, e con il John Diggle di David Ramsey come protagonista della serie TV Justice U. Lo spin-off al femminile è stato successivamente cancellato. Si trattava di un progetto ambientato nel 2040, ed aveva come protagoniste Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy.

A lavorare sul progetto erano stati chiamati Greg Berlanti, Sarah Schechter, Beth Schwartz, Marc Guggenheim, Jill Blankenship e Oscar Balderrama, che hanno fatto da produttori esecutivi, e con Schwartz, Guggenheim, Blankenship e Balderrama che hanno scritto l’episodio pilota. Berlanti Productions ha lavorato al pilot in coordinazione con la Warner Bros. Television.

Mentre Justice U sarebbe ancora in sviluppo. Nella storia troviamo il personaggio di John Diggle che ingaggerà cinque giovani metaumani che vivranno sotto copertura come studenti universitari. Diggle farà da mentore ai giovani per fare in modo che in futuro possano diventare dei veri e propri supereroi.

Lo stesso David Ramsey, oltre a fare da protagonista nella serie TV Justice U, dovrebbe dirigere anche l’episodio pilota. Il suo personaggio, oltre che apparire in Arrow, è comparso anche nei telefilm Supergirl, Legends of Tomorrow, The Flash, Batwoman e Superman & Lois. Ricordiamo che Ramsey ha già partecipato a serie come Dexter e Blue Bloods.