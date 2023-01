Project Leonardo per PS5: annunciato il nuovo controller per l’accessibilità di Sony

Durante il CES 2023, Sony ha presentato Project Leonardo per PS5, un nuovo controller per l'accessibilità. Ecco tutti i dettagli.

In occasione del CES 2023, Sony ha presentato Project Leonardo, un nuovo controller per PS5 pensato per aiutare tutti i giocatori con difficoltà fisiche e motorie, in maniera simile a quanto fatto da Microsoft con il suo controller adattivo.

Il controller sarà disponibile nel prossimo futuro ed include un kit di componenti intercambiabili, tra cui una varietà di cappucci e pulsanti per stick analogici di diverse forme e dimensioni, e può essere personalizzato e collegato a un DualSense per giocare ai videogiochi.

Tramite il PS Blog viene spiegato che Project Leonardo è stato progettato per affrontare le sfide comuni di molti giocatori con un controllo motorio limitato, tra cui la difficoltà nel tenere in mano un controller per lunghi periodi, premere con precisione piccoli gruppi di tasti o grilletti oppure posizionare in modo ottimale i pollici e le dita su un controller standard.