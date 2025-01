I ricercatori del Politecnico di Milano hanno svelato un mistero che ha colpito gli storici: l’esistenza di passaggi segreti sotto il Castello Sforzesco di Milano. Inoltre, hanno scoperto che ci sono dei collegamenti tra questi passaggi e Leonardo Da Vinci. Leonardo, infatti, durante il suo incarico presso il castello nel 1498 sotto Ludovico il Moro, affrescò le pareti della fortezza. Lasciò anche degli schizzi che suggerivano l’ubicazione e l’utilizzo di questi percorsi sotterranei.

I tunnel sono situati a circa 30-60 centimetri sotto il suolo e vennero costruiti per scopi militari. Essi permettevano movimenti strategici all’interno e intorno al castello. In realtà, secondo i disegni di Leonardo, furono utilizzati per scopi personali dal duca di Milano. Essi gli permettevano di raggiungere la Basilica di Santa Maria delle Grazie, dove è sepolta Beatrice d’Este, sua moglie.

Le scansioni radar svelano il passato del Castello Sforzesco di Milano

I ricercatori hanno utilizzato una serie di tecnologie all’avanguardia, come il radar a penetrazione del suolo, per mappare i tunnel senza effettuare scavi. Si tratta di un sistema composto da un trasmettitore e un’antenna ricevente. Il trasmettitore trasmette degli impulsi di onde elettromagnetiche nel terreno, mentre il ricevitore rivela i segnali riflessi.

Così facendo, tramite questo metodo, è possibile visualizzare strutture sotto la superficie del terreno. “La tecnologia radar a penetrazione del suolo si è aggiunta al nostro modello 3D fornendo dati su spazi ben noti ma inaccessibili [e] rivelando percorsi sconosciuti” spiega la ricercatrice Francesca Biolo.

Il gruppo di ricerca prevede di trasformare i dati raccolti in strumenti interattivi per creare tour virtuali, rendendo accessibili al pubblico queste strutture sotterranee. Il Castello Sforzesco potrebbe così diventare un modello per valorizzazione del patrimonio storico tramite la tecnologia. La scoperta dei passaggi segreti non è solo un traguardo storico, ma segna l’inizio di nuove applicazioni tecnologiche in siti simili.