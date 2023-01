Gran Turismo 7 VR per PS VR2 annunciato ufficialmente al CES 2023

In occasione del CES 2023, Sony PlayStation ha annunciato alcune delle novità in arrivo per PS VR2, il suo nuovo visore per la realtà virtuale. Tra queste ci sarà anche l’arrivo di Gran Turismo 7 VR, una modalità gratuita per i possessori del gioco, che sarà disponibile al lancio del visore, fissato per il 22 febbraio 2023.

Purtroppo al momento le informazioni ufficiali riguardo a questa nuova modalità sono davvero poche. Intervenuto sul palco, Jim Ryan, presidente e CEO di SIE, non ha fornito molti dettagli, limitandosi solo a mostrare un breve video di gameplay registrato direttamente dall’abitacolo di una vettura del gioco, con un pilota intento ad effettuare il giro della pista perfetto pur di riuscire ad avere la meglio sugli altri piloti in gara. Ecco il filmato:

Ricordiamo che non è la prima volta che Polyphony Digital sceglie di supportare la Realtà Virtuale, dato che il team in precedenza aveva già rilasciato una versione VR per Gran Turismo Sport, ovviamente dedicata al primo visore per PlayStation 4.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Gran Turismo 7 ha da poco ricevuto la Patch 1.27 con l’introduzione di cinque nuovi bolidi (Alfa Romeo Giulia GTAm ’20, Bugatti Chiron ’16, Chevrolet Corvette C8 Stingray ’20, Ferrari Vision Gran Turismo, Toyota Celica GT-FOUR Rally Car (ST205) ’95), nuovi circuiti e la risoluzione di problemi più e meno noti.