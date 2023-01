Nel 2024 vedremo finalmente la prima Tesla economica?

La prima Tesla economica potrebbe uscire molto prima di quanto ci si aspettasse. Anche se l’ottimismo è davvero poco, considerato che a distanza di quasi tre anni stiamo ancora aspettando l’inizio della produzione del Tesla Cybertruck, il colossale pickup elettrico annunciato verso la fine del 2019.

In più occasioni Elon Musk aveva promesso che Tesla avrebbe prima o poi iniziato a produrre un’auto economica e compatta, prodotta tenendo a mente le abitudini di consumo e di guida degli europei. Insomma, non una gigantesca berlina né un SUV, ma un’auto elettrica adatta alle strade e alle città di questa parte del mondo.

Sempre secondo Musk, questa vettura sarebbe anche stata economica (relativamente parlando) con un prezzo di lancio al di sotto dei 25.000 dollari. Un’auto in grado di portare Tesla nell’olimpo delle case automobilistiche, aumentando i volumi di vendita e raggiungendo un pubblico di consumatori molto più vasto ed eterogeneo.

La vettura, chiamata in alcune occasioni dalla stampa Tesla Model 2, potrebbe uscire nel 2024. Ricordiamo che in passato si era parlato della possibilità che venisse presentata già nel corso del 2023 (come del resto aveva fatto intendere il N.1 di Tesla Cina).

Di certo c’è che la Model 2 è fondamentale per gli obiettivi di crescita di Tesla, che ha chiuso il 2022 aumentando le consegne del 40% su base annua. Per raggiungere volumi ancora più importanti servirà una line-up più ampia e con opzioni dedicate alla fascia media.