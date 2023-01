Apple sta già lavorando all’Apple Watch Ultra 2: ecco quando uscirà e tutte le novità

Apple avrebbe già iniziato a lavorare alla seconda generazione dell’Apple Watch Ultra, cioè lo smartwatch ‘estremo’ con cassa in titanio presentato lo scorso settembre. È destinato agli sportivi e, tra le altre cose, può essere utilizzato come computer subacqueo per le immersioni.

A distanza di pochi mesi dal lancio, hanno già iniziato a circolare le prime indiscrezioni sull’Apple Watch Ultra 2. Secondo i rumor i cambiamenti più grandi dovrebbero riguardare lo schermo, che potrebbe essere più ampio e e avere importanti migliorie sotto il profilo dei consumi energetici. Del resto, le principali critiche al modello attualmente in commercio ci concentravano proprio su questo aspetto: è uno smartwatch pensato per le attività outdoor, ma per quanto la sua autonomia sia superiore a quella degli Apple Watch Series 8 offre comunque una durata della batteria inferiore a quella dei suoi competitor diversi, come gli smartwatch della Garmin.

L’Apple Watch Ultra potrebbe avere un display micro led, e non oled come il modello attuale. La diagonale potrebbe quindi passare da 1,92 a 2,1 pollici, in modo da renderne più semplice e comoda la fruizione durante le situazioni più concitate.

Quasi sicuramente non uscirà nel 2023, quando Apple dovrebbe presentare l’Apple Watch Series 9. Al contrario, secondo i leaker Apple sarebbe intenzionata ad aggiornare la linea Ultra ogni due anni. Dunque, la seconda generazione dell’Apple Watch Ultra dovrebbe uscire durante l’ultimo trimestre del 2024.