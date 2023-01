The Consultant: il teaser della serie Prime Video con Christoph Waltz

Il teaser trailer di The Consultant, la serie Prime Video con protagonista Christoph Waltz, in uscita il 24 febbraio.

Prime Video ha diffuso il teaser della serie TV intitolata The Consultant, che ha come protagonista Christoph Waltz. Si tratta di un thriller in cui il personaggio principale è descritto come un mostro sociopiatico.

Ecco il teaser trailer di The Consultant.

La storia al centro del telefilm racconta di una relazione malata tra un capo ed i suoi impiegati. Si tratta di un thriller dai tratti comici ricco di colpi di scena. Il personaggio protagonista si chiama Regus Patoff, ed è un capo azienda chiamato a dirigere una compagnia di gaming, che chiederà ai suoi impiegati di mettere in gioco le loro stesse vite nel lavoro.

The Consulant è tratto dal libro omonimo di Bentley Little. L’autore è un Premio Stoker ampiamente elogiato anche Stepehn King.

Il cast della serie TV include anche Brittany O’Grady (The White Lotus Season 1, Star), Nat Wolff (The Stand) e Aimee Carrero (Young & Hungry). Il creatore di The Consultant è Tony Basgallop che fa da showrunner e produttore esecutivo, assieme allo stesso Christoph Waltz. Gli altri produttori sono il regista del pilot Matt Shakman, Steve Stark e Andrew Mittman.

The Consultant sarà distribuito il 24 febbraio.