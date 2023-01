Tesla ha venduto 1,2 milioni di auto nel 2022. In Norvegia gli EV conquistano l’80% del mercato

03—Gen—2023 / 11:24 AM

Nel corso del 2022 Tesla ha venduto 1,31 milioni di vetture, ottenendo il risultato più importante della sua storia. La casa automobilistica fondata da Elon Musk è riuscita a consegnare altri 405.278 veicoli durante l’ultimo trimestre del 2022, mancando di un soffio l’obiettivo che si era prefissata: crescere del 50% rispetto all’anno precedente.

Con il dato degli ultimi tre mesi dell’anno appena passato, Tesla ha anche infranto i suoi precedenti record, chiudendo il trimestre di maggior successo della sua storia. Il precedente miglior risultato era stato ottenuto durante il Q3 del 2022, con 343.830 auto consegnate.

Bene anche il volume di produzione, passato a 439.701 auto, di cui 419mila Model 3 e Model Y e 20.613 Model S e Model X. Significa che i piani di sviluppo delle due Gigafactory più recenti, quella texana e quella di Berlino, stanno procedendo a gonfie vele.

Le elettriche conquistano il mercato norvegese

Ancora una volta Tesla è risultato essere il primo produttore in Norvegia, cioè quello che possiamo definire il più vivace mercato per le auto elettriche a livello globale. Il Paese scandinavo è sulla buona rotta per diventare il primo Paese al mondo a pensionare le auto a motore endotermico, che ormai rappresentano una voce marginale sul totale delle nuove immatricolazioni.

Su cinque veicoli immatricolati in Norvegia nel 2022, ben quattro erano auto elettriche. Tesla ha venduto più auto in Norvegia di qualsiasi altro produttore per il secondo anno di fila. Complessivamente, la casa automobilistica di Elon Musk vanta un market share del 12,2%. Segue Volkswagen con l’11,6%.

Complessivamente, le auto elettriche occupano il 79,3% del market share norvegese. Nel 2021 il dato si era fermato al 65%.