Sostituire la batteria degli iPhone diventerà più costoso (anche in Italia)

Un nuovo anno è iniziato e con lui arrivano anche nuovi rincari. Apple ha aggiornato il listino prezzi di alcune delle principali operazioni di riparazione e sostituzione dei suoi dispositivi. Note dolente per i prezzi della sostituzione delle batterie, cioè di gran lunga uno dei componenti più soggetti ad usura nel tempo.

A partire dal 1 marzo del 2023, sostituire la batteria degli iPhone, iPad e Mac diventerà più costoso.

A partire dal 1 marzo del 2023, sostituire la batteria degli iPhone, iPad e Mac diventerà più costoso. L’aumento varia da modello a modello: sostituire la batteria di un iPhone 14, ad esempio, costerà 20 dollari in più che in passato. Per gli iPhone più datati o entry-level, quelli che hanno ancora il tasto Home, il prezzo in media passa da 49 a 69 dollari, mentre per gli iPhone con Face ID si passa da 69 ad 89 dollari.

La sostituzione della batteria dei Mac Air aumenta invece di 30 dollari su tutti i modelli, il che significa che i prezzi oscilleranno trai 129 e 159 dollari, a seconda dell’anno del portatile. Le batterie dei MacBook Pro invece aumentano di ben 50 dollari, portando il prezzo della sostituzione a 249$.

E questo negli Stati Uniti. La cattiva notizia è che i rincari riguardano anche l’Italia. Per fare alcuni esempio: dal 1 marzo, sostituire la batteria di un iPhone 13 costerà 99 euro (e non più 75€), mentre sostituire la batteria di un MacBook Pro non costerà più 229 euro, bensì 289 euro. E così via.