Evil Dead Rise: ecco il teaser che annuncia l’uscita del trailer

Domani, 4 gennaio, uscirà il trailer di Evil Dead Rise, e, nel frattempo, lo stesso Bruce Campbell ha diffuso il primo teaser del lungometraggio, preannunciando cosa aspettarci dal nuovo capitolo della celebre saga horror.

Qui sotto trovate il teaser di Evil Dead Rise.

Let’s start the new year off right – here’s a little something special for you…#EvilDeadRise pic.twitter.com/QWMdPH9rN4

— Bruce Campbell (@GroovyBruce) January 3, 2023