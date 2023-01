1899 si fermerà alla prima stagione: Netflix ha deciso di cassare la serie

Netflix, ancora una volta, si dimostra spietata verso una serie dalle grandi aspettative che, però, fallisce nel conquistare il suo pubblico. Sta succedendo più spesso del previsto, ultimamente (vedasi The Midnight Club e Fate: The Winx Saga) ma non ci si aspettava che una fine del genere potesse capitare anche alla nuova serie dagli autori dell’apprezzatissimo Dark, 1899.

Il co-creatore dello show, Barab bo Odan, ha infatti diffuso su Instagram il seguente comunicato, congiunto al co-creatore Jantje Freise:

Con sommo dispiacere dobbiamo comunicarvi che 1899 non sarà rinnovata. Avremmo voluto finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione, come fatto con Dark. Ma a volte le cose non vanno come pianificato, è la vita. Sappiamo che questo deluderà milioni di fan, là fuori. Ma vogliamo ringraziarvi dal profondo del cuore dell’essere stati parte di questa meravigliosa avventura. Vi vogliamo bene. Non dimenticatelo.

Questa la sinossi della serie, uscita sulla piattaforma streaming lo scorso 17 novembre:

1899. Un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di un’altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

Leggi anche la recensione: