The Midnight Club: cancellata la serie Netflix dopo una sola stagione

Dopo solo una stagione sulla piattaforma streaming Netflix la serie TV The Midnight Club è stata cancellata. Ma, al di là dello stesso telefilm, la cancellazione sembra arrivare sulla scia di un cambiamento di rapporti tra Mike Flanagan e la piattaforma, che sembra essere pronto ad abbandonare Netflix.

Secondo quanto riportato dai siti d’oltreoceano, la cancellazione di The Midnight Club sarebbe la conseguenza dell’emigrazione di Mike Flanagan e Trevor Macy, i produttori del telefilm, che avrebbero già firmato un accordo per più progetti con Amazon.

Ecco la descrizione di Netflix di The Midnight Club:

Per chi è partito e per chi partirà. Per noi ora e per quelli nell’aldilà: benvenuti al MIDNIGHT CLUB, una nuova serie horror Netflix di Mike Flanagan, il produttore di The Haunting of Hill House e di Midnight Mass. The Midnight Club esordirà il 7 ottobre. In una struttura per giovani malati terminali, otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie stringono un patto: il prossimo di loro a morire darà al gruppo un segno dall’aldilà. The Midnight Club è tratta dall’omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike.