Resident Evil 4 Remake: Capcom sta ultimando lo sviluppo, un rinvio è improbabile

Resident Evil 4 Remake non è ancora entrato in fase Gold, ma si trova attualmente nelle fasi finali dello sviluppo. Capcom assicura che non ci saranno rimandi.

Resident Evil 4 Remake si trova ormai nelle fasi finali dello sviluppo. A rivelarlo è stato Yoshiaki Hirabayashi di Capcom durante un’intervista concessa ai microfoni di Famitsu, aggiungendo che il team sta lavorando duramente per fornire maggiori informazioni sul gioco.

Stiamo lavorando duramente per fornirvi maggiori informazioni su Resident Evil 4 in preparazione della sua uscita il 24 marzo”, ha detto Hirabyashi. “Lo sviluppo del gioco è nello sprint finale per riunire il team e renderlo ancora migliore. Per favore, abbiate solo un altro po’ di pazienza.

Ovviamente, non possiamo averne la certezza che il titolo non subirà ritardi fino a che il gioco non entrerà in fase Gold ossia nella fase di pubblicazione, ma stando a quanto riferito da Hirabayashi un rinvio a questo punto sarebbe molto improbabile. Supponiamo, dunque, che le novità su Resident Evil 4 Remake non tarderanno ad arrivare e che avremo modo molto presto di vedere nuovamente il titolo più da vicino.

Tra i giochi più attesi del 2023, Resident Evil 4 Remake ci permetterà di rivivere l’avventura Leon S. Kennedy in una veste completamente nuova con grafica, gameplay e contenuti del tutto rinnovati. Nonostante il titolo presenti alcune variazioni, Capcom ha sottolineato che il remake punta a svecchiare solo le meccaniche, restando sempre fedele al materiale originale.

Per chi non lo sapesse, la storia di Resident Evil 4 si svolge sei anni dopo gli eventi di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 ai quali Leon S. Kennedy è sopravvissuto. Divenuto un agente sotto gli ordini del presidente degli Stati Uniti, Leon viene inviato in un villaggio spagnolo per salvare Ashley, la figlia del presidente, rapita da un misterioso gruppo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Il gioco uscirà anche su PS4. Questa versione potrà essere aggiornata alla versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo.