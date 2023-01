Personalità: gli altri ci rendono tristi e ci trasformano

Nella vita ci sono molte relazioni che non ci aiutano, perché dannose e che possono cambiare il nostro modo di affrontare la nostra esistenza. Si tratta, appunto, di quelle relazioni affettive che hanno grande costo emotivo e possono farci cambiare di più. Ecco come nascono questi cambiamenti nel nostro carattere. Possiamo cambiare il nostro registro emotivo: aver investito in migliaia di sogni, gioie e sforzi e poi ricevere solo tristezza. Se prima avevamo una visione forte e molto aperta di noi stessi, adesso è completamente distorta. L’autostima si è tramutata in un sentimento di inferiorità.

Se offriamo affetto, umiltà e ottimismo, ma riceviamo solo disprezzo, scherno e critica, allora chi dice di amarci, poi non lo fa. Ecco, che la delusione vissuta è grande. Se si incontrano, appunto, persone negative che ci deludono e feriscono, allora dobbiamo essere consapevoli che qualcosa è cambiato dentro di noi.

Meglio, però non annichilirsi nella sofferenza e nella delusione, non permetterci di diventare vittime di noi stessi, ma reagire e uscire da queste situazioni negative. Lasciar andare il dolore, alleggerendo il carico, è la cosa migliore. Il dolore passato deve restare nel passato, ma la cosa principale che conta è andare avanti in sicurezza.