Konami promette tante novità per il 2023, tra nuovi progetti e giochi di serie già note

Konami annuncia che ci saranno tante novità nel 2023, alcune riguarderanno nuovi progetti non ancora svelati e altri serie già note come Silent Hill e Suikoden.

Nel consueto messaggio di auguri per i fan riportato da Famitsu, Konami ha promesso ha in serbo grosse novità per il 2023 tra cui nuovi sviluppi che riguardano serie già note ai giocatori, ma anche nuovi progetti ancora da svelare.

Questo è l’anno del Coniglio (secondo il calendario cinese, ndr), quindi stiamo programmando dei power-up e nuovi sviluppi di serie familiari”, recita il messaggio di Konami. “Inoltre, stiamo facendo progressi su nuovi progetti che dobbiamo ancora annunciare.

Il messaggio d’auguri si chiude con un invito ai fan di continuare a seguire Konami per scoprire tutti gli ultimi aggiornamenti, che sappiamo riguarderanno dunque sia titoli inediti che potenziali ritorni o rifacimenti di giochi appartenenti alle sue serie più iconiche.

Il primo pensiero va ovviamente al vociferato remake di Metal Gear Solid 3, progetto al centro di indiscrezioni ormai da anni ormai e che potrebbe essere in sviluppo presso Virtuos. È probabile inoltre che ci siano anche altri giochi di Silent Hill ancora da svelare e che si aggiungono ai già noti Townfall, f e Silent Hill 2 remake. Uno di questi potrebbe essere il chiacchierato Silent Hill: The Short Message, una presunta demo interattiva di un nuovo gioco non ancora annunciato e di cui sono già trapelate copertina e descrizione ufficiale. Oltre a questo, Dusk Golem ha rivelato che dovrebbero esserci altri tre progetti in cantiere. Uno di questi dovrebbe trovarsi nelle prime fasi di sviluppo.

In ogni caso, non ci resta che attendere maggiori delucidazioni da parte di Konami che a questo punto non dovrebbero tardare ad arrivare.