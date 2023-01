Jeremy Renner è in condizioni critiche dopo un incidente sulla neve

L'attore Jeremy Renner è ricoverato in ospedale in gravi condizioni a causa di un incidente sulla neve.

Jeremy Renner, il popolare interprete di Hawkeye, è in condizioni critiche a causa di un incidente sulla neve. Il report che arriva dagli Stati Uniti descrive l’attore in condizioni “critiche ma stabili”. Sembra che l’incidente sia avvenuto in Nevada.

Nel report viene indicato che:

Jeremy si trova in condizioni critiche ma stabili, con delle ferite provocate mentre spalava la neve. La sua famiglia è al suo fianco, e lui sta ricevendo le migliori cure possibili.

Questa situazione ha riportato con la mente al 2015, quando Jeremy Renner postò su Instagram una foto sopra un veicolo spazzaneve. Ecco il post.

Fino ad ora l’attore aveva avuto un altro episodio di infortunio sul set di Prendimi!, nel 2017, quando si fratturò il ginocchio destro ed il polso sinistro.

Ricordiamo che Jeremy Renner è conosciuto soprattutto per essere l’interprete di Clint Barton, l’alterego di Hawkeye, personaggio Marvel comparso per la prima volta nel 2011 in Thor (con un cameo non accreditato), e che fu protagonista di The Avengers nel 2012. Questo character è stato protagonista anche di una serie TV uscita nel 2021 e distribuita sulla piattaforma streaming Disney+. Renner ha partecipato anche alla saga di Mission: Impossible, al film di Denis Villeneuve Arrival, e ad American Hustle.