House of the Dragon è la serie TV più pirata del 2022, ecco le altre

Il sito Torrent Freak ha rivelato quali sono state le serie TV più piratate del 2022, posizionando al primo posto House of teh Dragon, lo spin-off di Game of Thrones che è stato distribuito in Italia su Sky. Segue Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere.

Ecco la lista completa:

House of the Dragon

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere

The Boys

Moon Knight

Halo

Obi-Wan Kenobi

The Book of Boba Fett

Stranger Things

She Hulk: Attorney at Law

Andor

Notiamo che la lista mostra tutti progetti mainstream, tra serie legate all’universo di Star Wars, prodotti de Marvel Studios, titoli tratti da videogiochi come nel caso di Halo, e possiamo menzionare anche l’attesissima quarta stagione di Stranger Things e la terza stagione di The Boys.

Il franchise legato a Il Trono di Spade continua ad avere un certo peso, nonostante ci siano state critiche contrastanti nei confronti di House of the Dragon. Ancora più criticato è stato Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, serie TV che è tornata a raccontare storie dell’universo narrativo di J.R.R. Tolkien, attirando tantissimi appassionati dei suoi romanzi.

Tra i titoli nelle prime dieci posizioni notiamo una predominanza di serie realizzate da Disney+, forte di possedere franchise come Star Wars e Marvel.

House of the Dragon

Ispirata al romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, co-creatore e fra i produttori esecutivi, e ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie madre, House of the Dragon ha debuttato il 22 agosto, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La serie si concentra su un evento tristemente noto nella storia di Westeros, la cosiddetta “Danza dei Draghi”, la battaglia per la successione al Trono di Spade. Quando re Viserys I (Paddy Considine) tenta di nominare sua erede la giovane figlia, la principessa Rhaenyra (Milly Alcock da giovanissima, Emma D’Arcy da adulta), scatena il dissenso a corte e dà origine a una sanguinosa guerra civile: i tradizionalisti non sono pronti a vedere una donna salire sul Trono di Spade, preferendogli il fratello minore del re, il Principe Daemon Targaryen (Matt Smith), guerriero senza pari ma impulsivo e inaffidabile.