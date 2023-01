Daredevil: quello dell’MCU è lo stesso delle serie Netflix?

Il Daredevil visto nelle serie Netflix è lo stesso di No Way Home e She-Hulk? Charlie Cox si è espresso in proposito.

Charlie Cox, noto interprete di Matt Murdock / Daredevil in tv e al cinema, si esprime sull’annosa questione della canonicità del suo personaggio e sul fatto che la versione che abbiamo visto in tv nelle serie Netflix sia effettivamente la stessa persona vista in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk: Attorney at law.

È una questione molto dibattuta tra i Marvel fan oramai dall’uscita dello scorso film dell’Uomo Ragno, ma finora non è mai stata confermata o smentita in alcun modo. Sappiamo che il mini-franchise dei Defenders di Netflix è andato a scemare, tra pochi alti e molti bassi, e che l’affezione del pubblico per gli interpreti di Daredevil e Kingpin ha portato al loro ripescaggio all’interno del Marvel Cinematic Universe in una versione piuttosto ambigua sul fatto che i personaggi abbiano effettivamente vissuto le stesse avventure viste su Netflix o se quelli all’interno di NWH, She-Hulk e Hawkeye siano Varianti, o meglio, quelle Netflix siano Varianti, un po’ come abbiamo visto per le gueststar presenti in Doctor Strange e il Multiverso della Follia, che è andato a ripescare linee narrative fuori canone.

L’ambiguità in merito è voluta (ne abbiamo parlato qui) e non sappiamo se effettivamente verrà mai chiarita: l’interprete del “diavolo custode”, tuttavia, ha rilasciato una dichiarazione in merito, che comunque non pone fine ai dubbi.

Non penso sia un personaggio differente. Penso solo sia un diverso periodo della sua vita. Non penso che la mia interpretazione cambierà… hanno assoldato lo stesso attore. Diciamo che questa è tutta una nuova… era, o una nuova variante? Non ho ancora letto i copioni [della nuova serie tv Daredevil: Born Again] dunque non lo so. Ma è tipo, diciamo, parte del Multiverso? Ad ogni modo, l’unico modo in cui cambierei [il modo in cui interpreto il personaggio] sarebbe se il tono dello show fosse molto differente.

Dichiarazioni che si prestano a interpretazioni multiple: ad ogni modo, noi leggiamo fra le righe che si tratti della Variante dell’MCU “standard” che di base è uguale, come aspetto, atteggiamenti, ideologie, a quella presente nelle serie Netflix, ma ha vissuto storie differenti. Questo a differenza, dunque, degli Spider-Man di No Way Home, o degli Strange del Multiverso della Follia, molto diversi tra loro nonostante siano “la stessa persona”.

Staremo a vedere: per Born Again non c’è ancora una data d’uscita prefissata, ma dovremmo rivedere Cox nei panni del personaggio decisamente prima, all’interno dello spin-off di Hawkeye Echo, in cui tornerà anche Vincent D’Onofrio come Wilson “Kingpin” Fisk… e chissà che non rivedremo anche qualche altro volto noto, come Punisher o Jessica Jones.

