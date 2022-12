Libri: top e flop del 2022

Il 2022 non è stato solo un anno ricco di uscite cinematografiche e seriali interessanti ma anche particolarmente brillante per le uscite libresche. Il 2020 e la pandemia in generale hanno modificato per sempre il mercato editoriale segnando un prima ed un dopo. Nel 2020 le persone costrette in casa hanno iniziato a leggere, a leggere tanto come mai prima. Lettori già assidui hanno divorato intere librerie di arretrarti mentre lettori meno esperti si sono affacciati per la prima volta a nuovi generi. L’editoria italiana, invece che subire quello che tutti avevano previsto come un inevitabile tracollo, è rifiorita. Il genere fantasy e romance in particolare hanno vissuto e stanno vivendo tutt’ora una vera fioritura. In precedenza le case editrici che stampavano romance era poche e ben selezionate. In molti casi era un rischio portare in italia autori che scrivono romanzi Young Adult fantasy, ora invece rappresenta una certezza e le varie case editrici, anche indipendenti, allo stesso gruppo editoriale, fanno a gara con loro per aggiudicarsi il premio più ambito. Sicuramente l’esplosione di Tik Tok ha agevolato il diffondersi della popolarità di alcuni testi.

Tra le varie case editrici non posso non segnalarvi Mondadori che, grazie alla sua collana Oscar Fantastica, porta regolerete in lingua italiana almeno 5 o sei romanzi interessanti al mese. Alla mole di romanzi tradotti da Mondadori si aggiungono quelli di Sperling & Kupfer, HerperCollins, Rizzoli, Fanucci, Nord Edizioni e tante altre. La campionessa in ambito romanzi rosa resta Newton Compton, con alcune perle provenienti da case editrici minori come Always Publishing.

Ora, quella che vedrete di seguito è un personalissima classifica, questo non significa che i libri indicati di seguente siano i migliori in assoluto ma semplicemente sono quelli che io ho amato di più fra quelli che ho letto. Sicuramente ci saranno libri che non avete letto, così come non troverete romanzi che avete adorato ma che io con tante probabilità non ho avuto il piacere di leggere. Leggo prevalentemente romanzi rosa e fantasy quindi la mia classifica prendere in considerazione per la maggior parte quelli, con qualche mystery ogni tanto.

Bene, direi che dopo questa premessa possiamo addentrarci nei meandri della mia classifica dei romanzi TOP e FLOP del 2022.

TOP libri 2022

Sangue e Cenere

Finalmente in Italia è arrivato il primo romanzo di From Blood and Ash ed ha convinto tutti. Chiunque ha letto il romanzo, sapendo il genere che avrebbe trovato ovvero romance fantasy con picchi di paranormal, si è innamorato della storia. Si tratta di un vero enemies to losers ed è tra i romanzi fantasy più amati degli ultimi anni. Nulla da dire: intrattiene dalla prima all’ultima pagina. Se amate le protagoniste femminili forti e indipendenti Poppy è la protagonista ideale. Se avete amato Twilight non potete non leggere anche Sangue e Cenere.

Ecco la sinossi ufficiale:

Una fanciulla… Prescelta dalla nascita per dare vita a una nuova era, Poppy non è mai stata padrona della propria vita. La sua è un’esistenza solitaria in cui le è proibito anche essere guardata o toccata. Aspettando il giorno della sua Ascensione, preferirebbe stare con le guardie, a combattere il male che ha preso il sopravvento sulla sua famiglia. Ma non ha mai potuto scegliere. Un dovere… Il futuro dell’intero regno è sulle sue spalle, anche se lei non vorrebbe. Perché anche una fanciulla ha un cuore. E un’anima. E desideri. E quando Hawke, la guardia d’onore che dovrebbe garantirle l’Ascensione, entra nella sua vita, il destino e il dovere si intrecceranno inesorabilmente con il desiderio, alimentando la sua rabbia e facendole mettere in discussione la sua intera esistenza. Un Regno… Abbandonato dagli dei e temuto dai mortali, un nuovo regno sta risorgendo dalle ceneri. Determinato a riprendersi ciò che gli spetta, avanza assetato di vendetta: ma più l’ombra del male si avvicina, più il confine tra ciò che è giusto o sbagliato diventa sottile. E Poppy non rischia solo di essere ritenuta indegna dagli dei, ma di perdere la vita.

Il re delle cicatrici

Dopo il grande successo della trilogia di Tenebre ed Ossa e la duologia di Sei Corvi è finalmente arrivata in Italia la duologia dedicata a Nikolai. Vi ricordo che prima di approcciarvi alla sua saga dovete aver letto prima le due saghe precedenti ambientate nel Grishaverse della Bardugo.

Vi lascio di seguito la sinossi ufficiale:

Nikolai Lantsov, sovrano di Ravka, corsaro, soldato, secondogenito di un re disonorato, ha sempre avuto un’innata propensione alle situazioni difficili, ma questa volta sembra dover fare i conti con qualcosa di impossibile, qualcosa che nessuno, tra la popolazione di Ravka, potrebbe mai immaginare. Come se non bastasse, per arrestare l’avanzata dei nemici che si assiepano lungo i confini del regno, il giovane re deve trovare un modo per riempire le casse dello Stato, stipulare nuove alleanze e fermare il nuovo pericolo che minaccia quello che un tempo è stato il glorioso esercito Grisha. Al suo fianco, però, c’è la fedele Zoya Nazyalensky, leggendario generale Grisha, che non si fermerà di fronte a nulla pur di aiutare Nikolai ad affrontare e sconfiggere il potere oscuro che alberga nelle profondità del suo cuore e che, rafforzandosi di giorno in giorno, minaccia di distruggere tutto.

It Ends With Us

Il romanzo rosa con forte tinte drama che ho maggiormente amato nel 2022 è senza dubbio It Ends With Us di Colleen Hoover. Senza il minimo dubbio tra i romanzi migliori dell’anno portato in Italia da Sperling & Kupfer. Vi avviso che la tematica protagonista del testo è molto teliate ma trattata a dovere dell’autrice. Le lacrime non si risparmiamo durate la lettura del romanzo. Tocca direttamente al cuore, vi avviso.

Ecco la sinossi ufficiale del romanzo:

È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani sopra la strada, Lily Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato. Per lei quella non è una sera come tante. Poche ore prima, ha partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato, che le ha strappato l’infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di dimenticare quella giornata tremenda, viene distratta dall’arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo totalmente concentrato sulla carriera e sull’evitare qualunque relazione. Eppure, nei mesi successivi, Ryle sembra non riuscire a stare lontano da Lily e alla fine cede ai sentimenti e all’attrazione che prova per lei. Dopo una vita non sempre facile, la ragazza ha tutto quello che desidera: il negozio di fiori che ha sempre sognato di aprire e un fidanzato che la ama. Tuttavia, qualcosa non torna: Ryle a volte è scostante e inizia a mostrare un…

The Spanish Love Deception

Tradotto in Italiano come Facciamo finta che mi ami da Newton Compton Editori, ecco il migliore romanzo on il trope del fake dating quest’anno. Vi lasco subito la sinossi:

La regola non era che mentire è concesso solo se può aiutare a tirarti fuori dai guai? Per molti sì, ma non per l’imbranatissima Catalina Martín. Lei è riuscita a infilarsi in un pasticcio di proporzioni incalcolabili, e invece di uscirne sembra sprofondare sempre più giù. Per darsi la zappa sui piedi le è bastato sapere che il suo ex fidanzato, Daniel, il bastardo per cui è scappata a New York dalla minuscola città spagnola dove è cresciuta, farà da testimone di nozze all’imminente matrimonio di sua sorella… accompagnato dalla stupenda nuova fidanzata. Al telefono Catalina è riuscita soltanto a dire che anche lei si presenterà con il suo bellissimo e innamoratissimo fidanzato americano. Peccato che lui… non esista! E adesso dove lo rimedia uno con cui fare colpo su parenti e amici e non vedersi umiliata davanti a tutta la sua famiglia? Le bugie sono come le ciliegie, una tira l’altra: così..

The Love Hypothesis

Un altro romanzo romance dedicato al fake dating è The Love Hypothesis di Ali Hazelwood. Dolce, spensierato ed incredibilmente tenero. Se amate la ship di Star Wars composta da Rey e Kilo Ren dovete sapere che la storia nasce come una fan fiction della ship tratta dalla galassia lontana lontana. Ecco la sinossi:

Dottoranda in Biologia, Olive Smith crede nella scienza, non nell’amore. Non le è mai importato granché di avere una relazione e di sicuro non le importa di Jeremy, un ragazzo con cui è uscita un paio di volte in tutto. Si dà il caso, però, che lui piaccia da morire alla sua amica Anh, ed è proprio per convincere quest’ultima che Jeremy appartiene al passato che Olive una sera bacia il primo ragazzo incontrato in laboratorio, fingendo che sia il suo fidanzato. Costui, però, si rivela essere Adam Carlsen, giovanissimo professore sexy, noto per comportarsi sempre da tiranno con tutti. Per questo Olive rimane a bocca aperta quando lui accetta di reggerle il gioco con l’amica, rivelandosi una persona affascinante e gentile. All’improvviso, un appuntamento finto dopo l’altro, il mondo di Olive viene stravolto, tanto che è costretta a mettere il suo cuore sotto un microscopio e ad analizzare i suoi sentimenti per Adam. Riuscirà a comprendere che il teorema dell’amore non segue alcuna dimostrazione?

Iron Widow

Come non consigliarvi Iron Widow dopo che ho anche avuto il piacere di intervistare Xiran Jay Zhao. Ecco la sinossi ufficiale: “Forse, se le cose fossero diverse, a questo mi potrei abituare. A venire cullata nel suo calore e nella sua luce. A venire apprezzata. A venire amata. Ma non ho alcuna fede nell’amore. L’amore non mi può salvare. Scelgo la vendetta.” A Huaxia ogni ragazzo sogna di pilotare le Crisalidi, giganteschi robot da guerra mutanti derivati dalle spoglie degli Hundun, alieni animati dal metallo-spirito che da tempo hanno invaso la Terra insediandosi oltre la Grande Muraglia. La massima aspirazione concessa a una ragazza, invece, è quella di diventare la pilota-concubina di qualche famoso combattente, ottenendo una lauta ricompensa per la propria famiglia in cambio quasi sempre della vita, consumata nello sforzo mentale richiesto per supportare il pilota in battaglia. Quando la diciottenne Zetian si offre per il ruolo, ha in mente tutt’altro: il suo scopo è assassinare il celebre pilota responsabile della morte della sorella. Ciò che non ha pianificato, però, è di sopravvivere alla sua vendetta sul campo dimostrando una forza mentale inaudita per una donna, venendo quindi etichettata come Vedova di Ferro, leggendaria figura di pilota donna molto temuta e – non per caso – sconosciuta al popolo che segue ogni combattimento sul proprio tablet. Per domare la sua scomoda ma inestimabile forza mentale, Zetian viene messa in coppia con Li Shimin, il più forte e controverso pilota di Huaxia, che porta sulle spalle l’assassinio della propria famiglia. Ma una volta assaggiato il potere, Zetian non si piegherà tanto facilmente. Non perderà occasione di sfruttare la loro forza e infamia combinate per scampare a un attentato dopo l’altro, finché non riuscirà a capire esattamente perché il sistema dei piloti funziona in modo misogino e a impedire che altre ragazze vengano sacrificate.”

These Violent Delights (Queste gioie violente)

Fan di Giulietta e Romeo ecco il retlling che stavate aspettando. Intrigante, passionale e imprevedibile. Eccovi Queste gioie violente. Vi lascio di seguito la sinossi:

Corre l’anno 1926 e a Shanghai, scintillante come non mai, si respira un’aria di dissolutezza. Una faida sanguinosa tra due gang nemiche tinge di rosso le strade, lasciando la città inerme nella morsa del caos. Al centro di tutto c’è la diciottenne Juliette Cai che, dopo un passato lontano dagli affari di famiglia, ha deciso ora di prenderne in mano le redini e assumere il ruolo che le spetta di diritto nella Gang Scarlatta, un’organizzazione di criminali completamente al di sopra della legge. Ma non sono gli unici a voler imporre il proprio controllo sulla città. A contendere il loro potere, infatti, ci sono i Fiori Bianchi, nemici da generazioni. E dietro ogni loro mossa, c’è il loro rampollo, Roma Montagov, il primo amore di Juliette… ma anche il primo ad averla tradita. Quando gli affiliati di entrambe le gang iniziano a mostrare segni di instabilità, che culminano in suicidi cruenti, si diffondono strane voci. Si parla di contagio, di follia, di mostri nascosti nell’ombra. A mano a mano che le morti si accumulano, Juliette e Roma sono costretti a mettere da parte le armi – e il rancore che provano l’una per l’altro – e a iniziare a collaborare. Se non riusciranno a fermare il caos che sta sconvolgendo la loro gente e Shanghai, non resterà più nulla su cui esercitare il loro dominio. In questa originalissima rivisitazione del classico di Shakespeare, Chloe Gong conduce i lettori in un viaggio avventuroso e commovente durante il quale violenza e passione si mescolano nei destini dei giovani protagonisti.

Twin Crowns

Uno dei romanzi che mi ha sorpreso di più è stato Twin Crowns. Se amate i fantasy Young Adult in cui il rapporto tra sorelle vince su tutto non potete perdere Twin Crowns.

Ecco la sinossi ufficiale: Wren Greenrock sa da sempre di avere una gemella e di essere destinata a rubarle il trono. Solo così può raggiungere il suo obiettivo: vendicare l’omicidio dei genitori e porre fine alla guerra contro le streghe tra le quali è cresciuta. La principessa Rose Valhart, invece, sa solo una cosa: dal potere derivano enormi responsabilità, è quindi per il bene del regno e per annientare le streghe che diciotto anni prima hanno assassinato i suoi genitori, che ha stretto un’alleanza con il feroce regno di Gevra, promettendosi in sposa al fratello del re. Il momento è giunto, Rose viene rapita e Wren prende il suo posto a palazzo. Dovrà ingannare tutti per ottenere la corona, ma un crudele intrigo e la tentazione di un amore impossibile rischieranno di mandare a monte i suoi piani, mentre Rose, decisa a diventare regina costi quel che costi, tentennerà davanti a una vita di emozioni che non credeva possibile. Mentre il giorno dell’incoronazione si avvicina ed entrambe rivendicano il proprio diritto al trono, il sinistro Veciré è ben determinato a farle fallire. Le sorelle dovranno scegliere per cosa combattere, perché allearsi o scontrarsi può fare la differenza tra la vita e la morte. Chi alla fine salirà al potere e indosserà la corona? Età di lettura: da 12 anni.

Legendborn

I fan delle leggende arturiane avranno assolutamente notato Legendborn portato in Italia da Fazi Editore. Non vi racconto nulla di più perché dovete scoprire la storia in prima persona. Ecco la sinossi ufficiale: Il primo capitolo di una serie fantasy in cui l’intrigante mondo delle società segrete dei college americani fa da cornice a un’avventura che affonda le sue radici nella leggenda di re Artù. Dopo che sua madre ha perso la vita in un incidente, la sedicenne Bree Matthews vuole lasciarsi tutto alle spalle. Il programma per liceali promettenti organizzato dall’Università della Carolina del Nord sembra l’occasione perfetta. Proprio durante la sua prima festa al campus, però, Bree nota delle misteriose presenze soprannaturali che seminano caos e violenza fra gli studenti per nutrirsi della loro energia. Un ragazzo tenebroso e affascinante di nome Selwyn Kane interviene per cancellare nei testimoni qualsiasi memoria dell’attacco, ma la sua magia non ha effetto su Bree che, anzi, ricorda di colpo molti particolari riguardo alle circostanze in cui è scomparsa la madre: possibile che la sua morte nasconda dei segreti magici? L’occasione per approfondire il mistero arriva grazie a Nick, il ragazzo più popolare dell’università, che le confessa l’esistenza della società segreta dei Leggendari. Quando questi si rivelano essere i discendenti dei cavalieri di re Artù e annunciano che una guerra magica sta per scoppiare, Bree deve decidere fino a che punto spingersi per scoprire la verità: userà la sua magia per abbattere la società, o si unirà alla battaglia?

I lupi dorati

Uno dei romanzi migliori dell’anno è I lupi dorati di Roshani Chokshi. Se avete amato la duologia di Sei di Corvi non potete non leggere questo romanzo firmato Oscar Vault.

Ecco la breve sinossi ufficiale: 1889. L’Esposizione Universale ha immesso nuova linfa alla città di Parigi, ma ha anche portato alla luce antichi segreti. Nessuno conosce le oscure verità quanto Séverin Montagnet-Alarie, cacciatore di tesori e ricco albergatore. Il potentissimo ordine di Babel lo contatta per costringerlo ad aiutarli in una missione, e Séverin si trova così a inseguire un tesoro che mai avrebbe immaginato: la sua vera eredità.

Per quanto riguarda i FLOP del 2022 mi ritengo molto fortunata. Vi posso segnalare solo letture che non ho particolarmente amato ma non posso reputarle veri e propri flop. Sicuramente non ho amato Cattive compagnie di Meagan Brandy o Cantami, o diva di Maya Deane tuttavia a mio avviso potrebbero piacere tanto a diversi lettori. Io ho fatto davvero fatica a terminarli, soprattutto l’ultimo che vi ho citato.