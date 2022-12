Imprenditoria: quali comportamenti intossicano gli ambienti di lavoro?

Un ambiente sano è indispensabile per lavorare bene. Eppure, sono moltissime le condotte che rendono il luogo lavorativo un posto tossico. Vediamole insieme.

31—Dic—2022 / 11:30 AM

I comportamenti tossici negli ambienti di lavoro includono:

La mancanza decisionale

Quando in un team non c’è alcuna stimolazione a prendere decisioni, i membri possono sentirsi frustrati e demotivati. Se desideri motivare la tua squadra, ricordata di incoraggiarla ad essere più propositiva e innovativa. Dare libero sfogo alla creatività farà bene all’intero gruppo.

La competizione distruttiva

La competizione distruttiva è uno dei principali fattori che intossicano gli ambienti di lavoro. In queste situazioni, c’è sempre un vincitore ed un perdente; c’è chi prende tutti i crediti e c’è chi è costretto a rimanere sullo sfondo. Questo tipo di competizione può allontanare le persone l’una dall’altra e impedire il flusso delle idee.

La paura del cambiamento

La paura del cambiamento può essere una forza paralizzante che gli ambienti di lavoro non possono permettersi. Incoraggiare un ambiente aperto a nuove idee e soluzioni è vitale per garantire che la tua organizzazione sia sempre aggiornata con le ultime tendenze del mondo degli affari e non resti indietro.

La cultura della giustificazione

La cultura della giustificazione è una delle tendenze più pericolose nell’ambiente di lavoro. Per questo motivo, bisognerebbe incoraggiare tutti ad essere più onesti con sé stessi e con gli altri utilizzando un linguaggio positivo ed evitando sempre la giustificazione delle proprie azioni negative.

La repressione dell’intelligenza emotiva

L’intelligenza emotiva è una delle skill più importanti per gestire efficacemente gli ambienti di lavoro. Se vogliamo promuovere un sano ambiente di lavoro dobbiamo riconoscere il valore dell’intelligenza emotiva e incoraggiare i nostri dipendenti ad utilizzarla in modo responsabile.