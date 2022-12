Horizon Zero Dawn: il remake per PS5 potrebbe non essere in sviluppo presso Guerrilla

Il remake di Horizon Zero Dawn per PS5 dovrebbe essere in sviluppo, ma stando a quanto riferito da un insider non sarebbe in lavorazione presso Guerrilla Games.

Il presunto remake di Horizon Zero Dawn potrebbe non essere in sviluppo presso Guerrilla Games. A riferirlo è stato il noto insider e giornalista Colin Moriarty, personaggio da sempre piuttosto vicino all’ambiente PlayStation e conduttore di Kinda Funny, durante una puntata del suo podcast Sacred Symbols.

Stiamo dando per scontato che Guerrilla sta realizzando questa riedizione di Horizon Zero Dawn, tuttavia, se davvero esiste, ho sentito anche che è in lavorazione presso un altro team.

Stando a quanto riferito dal giornalista, dunque, il presunto remake di Horizon Zero Dawn sarebbe realtà. In base a quanto riportato, Moriarty avrebbe ricevuto conferma da una fonte anonima che c’è un altro studio impegnato sul rifacimento di Horizon Zero Dawn per PS5, ma non può svelare di chi si tratta.

Al momento, ovviamente, non abbiamo conferma riguardo l’effettiva esistenza del progetto, quindi vi invitiamo come sempre a prendere quanto riportato con le pinze. L’indiscrezione riguardo il presunto remake di Horizon Zero Dawn è apparsa per la prima volta ad ottobre di quest’anno. Secondo un report di MP1ST corroborato da VGC, Sony Interactive Entertaiment starebbe lavorando a un remake o remaster di Horizon Zero Dawn, il primo capitolo della serie Horizon di Guerrilla Games. Inoltre, ci sarebbe un altro gioco multigiocatore in sviluppo.

Il team è attualmente impegnato nello sviluppo di Horizon Call of the Mountain, episodio sviluppato insieme a Firesprite ed in arrivo a febbraio al lancio di PlayStation VR2. Se davvero questi progetti esistono, sicuramente Sony inizierà a parlarne nel corso del 2023 e dopo il debutto dello spin-off in VR.

Certo, l’idea di sviluppare un rifacimento di Zero Dawn potrebbe apparire bizzarra dato che si parla di un titolo uscito nel 2017 e quindi molto recente, ma non è così assurdo che Sony abbia scelto di confezionare l’edizione definitiva di una delle sue IP di punta, considerando il suo modus operandi degli ultimi anni. Per scoprirlo, però, dovremo attendere.