Hogwarts Legacy: un video mostra gli effetti della pozione Edurus in combattimento

Hogwarts Legacy torna a mostrarsi in un nuovo video che mostra gli effetti della pozione Edurus durante i combattimenti. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra le potenzialità difensive della pozione che una volta ingerita ci permette di evocare una sorta guscio protettivo. Una soluzione decisamente utile che consente di proteggerci dagli incantesimi degli avversari.

Avalanche, inoltre, svela che per preparare la pozione gli studenti di Hogwarts Legacy avranno bisogno di raccogliere i seguenti ingredienti: una manciata di uova di Ashwinder e Pelli di Mongrel.

Enhance your defences with the Edurus Potion. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/TFG9VHNobe

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 28, 2022