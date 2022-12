Stan Lee: nel 2023 un documentario ufficiale su Disney+

Ricorre oggi il centenario dalla nascita di Stan Lee, una delle persone che maggiormente ha contribuito a creare e diffondere l’immaginario fantastico nell’ultimo secolo, secondo solo a Walt Disney, per certi versi. In quest’occasione, Marvel Entertainment ricorda e celebra il leggendario autore e produttore annunciando un documentario ufficiale, in arrivo nel 2023 su Disney+.

L’annuncio è piuttosto laconico: si tratta di un breve showreel di montaggio di alcuni camei realizzati come attore in vari film del Marvel Cinematic Universe, ruolo che Lee ha sempre amato ricoprire, diventando con essi noto anche al grande pubblico e non solo ai “fumettari”, concludendo poi con l’appuntamento al 2023, su Disney+, per un documentario originale.

Difficilmente si tratterà di qualcosa men che agiografico e di celebrazione, dato che uscirà sulla piattaforma che contiene tutti i film Marvel Studios e appartiene alla major che co-detiene i diritti di sfruttamento d’immagine del “personaggio” Lee. La speranza, tuttavia, è che racconti tutta la sua storia, fin dagli interessanti albori e le “meraviglie” operate negli anni ’70 e ’80, per (di)mostrare) l’importanza di Lee nel mercato di appartenenza e non si limiti unicamente al Personaggio cucitogli addosso durante l’ascesa del MCU.

Ricordiamo che la Marvel ha stretto un accordo per sfruttare l’immagine di Stan Lee per i prossimi vent’anni. La figura di Stan Lee potrà essere sfruttata dalla Marvel attraverso la sua voce, la sua immagine, filmati e audio sia in film che in serie TV. E la stessa cosa varrà anche nei parchi a tema e per il merchandising. Da notare anche che, volendo, si potrebbe ricreare la figura in digitale per sfruttarla per video commerciali, pubblicitari o di intrattenimento, come spiegato in quest’articolo.

Andy Heyward di Genius Brands ha dichiarato su quest’accordo:

Siamo orgogliosi di essere coloro che si occupano dello sfruttamento dei diritti d’immagine legati alla figura di Stan Lee, e non esiste posto migliore della Marvel e di Disney in cui potrebbe stare. Il 28 dicembre 2022 entreremo nel centenario della nascita di Stan Lee, e siamo elettrizzati all’idea di vedere la sua figura continuare a vivere per gli appassionati attraverso la Marvel.

I diritti della figura di Stan Lee appartengono a Genius Brands e POW! Entertainment, società con cui la Marvel si è dovuta accordare per siglare questo patto. Tra l’altro POW! Entertainment detiene i diritti di sfruttamento di tutti i personaggi che Stan Lee non ha ideato per la Marvel, e che la compagnia vorrebbe utilizzare per creare lo Stan Lee Universe.

Leggi anche: