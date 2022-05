Stan Lee: la Marvel potrà sfruttarne l’immagine per altri 20 anni

La Marvel ha stretto un accordo con Genius Brands e POW! Entertainment per sfruttare per altri 20 anni l'immagine di Stan Lee.

Stan Lee è stato la figura simbolo della Marvel, e la Casa delle Idee intende continuare ad associare il proprio franchise al volto dell’iconico fumettista. Per questo motivo la Marvel ha stretto un accordo per sfruttare l’immagine di Stan Lee per altri vent’anni.

Grazie a questo accordo la figura di Stan Lee potrà essere sfruttata dalla Marvel attraverso la sua voce, la sua immagine, filmati e audio già esistenti sia in film che in serie TV. E la stessa cosa varrà anche nei parchi a tema e per il merchandising.

Andy Heyward di Genius Brands ha dichiarato su quest’accordo:

Siamo orgogliosi di essere coloro che si occupano dello sfruttamento dei diritti d’immagine legati alla figura di Stan Lee, e non esiste posto migliore della Marvel e di Disney in cui potrebbe stare. Il 28 dicembre 2022 entreremo nel centenario della nascita di Stan Lee, e siamo elettrizzati all’idea di vedere la sua figura continuare a vivere per gli appassionati attraverso la Marvel.

I diritti della figura di Stan Lee appartengono a Genius Brands e POW! Entertainment, società con cui la Marvel si è dovuta accordare per siglare questo patto. Tra l’altro POW! Entertainment detiene i diritti di sfruttamento di tutti i personaggi che Stan Lee non ha ideato per la Marvel, e che la compagnia vuole utilizzare per creare lo Stan Lee Universe. Tutto ciò verrà fatto assieme a Genius Brands.