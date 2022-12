Cane: a Londra cade sui binari e viene salvato

Una storia incredibile avvenuta in una delle numerose stazioni di Londra quando un cane è caduto sui binari.

È una scena che nessun amante degli animali vorrebbe mai vedere: un cane che vaga su un binario ferroviario quando un treno potrebbe arrivare da un momento all’altro.

L’adorabile Cavalier King è caduto sui binari della metropolitana mentre salivano sul treno con il loro proprietario. È successo nella tarda serata di giovedì 6 ottobre alla stazione della metropolitana di Elephant and Castle a Londra. Il salvataggio del cagnolino di nome Sammy è stato filmato da un passeggero che ha filmato l’intervento di alcuni pendolari per aiutare il proprietario e gli addetti alla metropolitana a riprendersi il cane.

L’uomo non ha perso tempo nel notare che il quadrupede non poteva risalire da solo; così prima lo ha aiutato a salire dai binari, e poi lo ha tenuto al sicuro quando era sicuro lo ha calmato con gli abbracci: il cane aveva davvero ancora paura.

Nel video si sente un uomo dire che sta portando un animale nel suo ufficio. Il povero cane non sarebbe stato abbandonato come inizialmente ipotizzato, ma si sarebbe perso per poi ritrovarsi a vagare sui binari. Inoltre, sembrerebbe che il suo proprietario sia stato identificato e che adesso i due si siano ricongiunti. Prima di tutto è arrivata la notizia più attesa: il suo proprietario è stato rintracciato! L’uomo e il quadrupede sono di nuovo insieme. Tutto grazie alla stazione.

Di alcuni anni fa una storia simile: a Milano, una cagnolina è stata salvata da due agenti di Polizie mentre vagava tra i binari di una stazione della metropolitana. Fortunatamente anche in questo caso c’è stato il lieto fine.