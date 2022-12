Green Lantern: James Gunn smentisce la cancellazione della serie TV

James Gunn ha smentito la possibile cancellazione della serie TV su Green Lantern in sviluppo per HBO Max.

27—Dic—2022 / 10:09 AM

Dopo che James Gunn e Peter Safran sono divenuti CEO dei DC Studios c’è stata una vera e propria rivoluzione all’interno della casa di produzione, al punto da portare alla cancellazione di Wonder Woman 3 e di Heny Cavill come Superman. Ma, nonostante oltreoceano si sia diffusa la notizia che la serie TV su Green Lantern è stata cancellata, lo stesso James Gunn ha voluto smentirla.

Secondo Comic Book Resource, HBO Max avrebbe cancellato la produzione del progetto, e James Gunn avrebbe altri piani per Green Lantern, tra film ed altre apparizioni. Il regista avrebbe però smentito il tutto riproponendo il pezzo accompagnandolo dalla parola “fake”.

Perciò la serie TV su Green Lantern è ancora in produzione, e secondo quanto è stato rivelato da Deadline qualche tempo fa, al centro del telefilm non ci saranno più i character di Guy Gardner e Alan Scott, ma bensì John Stewart, uno dei primi supereroi di colore dell’universo DC.

Questo cambio di prospettiva su Green Lantern ha portato lo showrunner Seth Grahame-Smith a non essere più coinvolto nel nuovo progetto, anche se la Berlanti Productions resta la casa di produzione che si occuperà del telefilm. Ricordiamo che la Berlanti Productions ha già lavorato su Titans, Doom Patrol e su Dead Boys Detectives.

Tra gli interpreti precedentemente coinvolti sul telefilm dedicato a Green Lantern ci sono Finn Wittrock e Jeremy Irvine che dovevano vestire i panni di Gardner e Scott. Il progetto iniziale è stato scritto da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Grahame-Smith, con l’obiettivo di reinventare i character DC tratti dal fumetto originale, con una storia che inizia nel 1941 raccontando del primo Green Lantern, l’agente FBI Alan Scott (Irvine), e soffermandosi anche sul Green Lantern del 1984, Guy Gardner (Wittrock).

Ricordiamo che Green Lantern doveva apparir anche nel Justice League di Zack Snyder. Ecco cosa ha raccontato l’attore Wayne T Carr, che doveva vestire i panni del personaggio: