Death Stranding 2: Fragile e i personaggi di Elle Fanning e Shioli Kutsuna avranno un ruolo importante

Nel suo podcast, Hideo Kojima ha rivelato che Fragile e i personaggi interpretati da Elle Fanning e Shioli Kutsuna avranno un ruolo importante in Death Stranding 2.

A poche settimane di distanza dall’annuncio ufficiale, Hideo Kojima torna a parlare di Death Stranding 2. In una puntata del suo podcast Brain Structure, Kojima ha rivelato che Fragile ed i personaggi interpretati da Elle Fanning e Shioli Kutsuna avranno un ruolo importante nel gioco. Il celebre autore non ha rivelato molto su quello che possiamo aspettarci dal sequel di Death Stranding, ma ha sottolineato che i giocatori avranno modo di restare “davvero sbalorditi per le cose folli che troveranno nel gioco”.

Ellie e Shioli… non sono presenti nel trailer, ma… nel prossimo futuro, credo che potrei rivelare quali ruoli interpretano”, ha detto Kojima. “Ma con i teaser “Who Am I?” ho introdotto tre personaggi femminili. Non posso svelare molto al momento, ma queste tre donne… avranno un ruolo importante. Non posso dire molto al momento, ma Fragile sarà importante”, ha detto Kojima. “Per quanto riguarda invece i ruoli che Elle e Shioli interpreteranno, questo è un qualcosa che i giocatori dovrebbero attendere con impazienza. Rimarranno sbalorditi dalle cose folli che abbiamo fatto! Non posso ancora rivelare nulla, ma lo farò in futuro. È qualcosa che nessuno ha mai visto prima.

Elle Fanning e Shioli Kutsuna sono state confermate nel cast di Death Stranding 2 con la campagna teaser di Kojima. Al momento, però, l’autore non ha rivelato quale sarà il loro ruolo nello specifico e quali saranno i loro legami con gli altri personaggi del gioco. Kojima ha però riferito che il prossimo anno avremo modo di saperne di più, con l’arrivo di un nuovo trailer e di tante altre informazioni.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Death Stranding 2 non è l’unico progetto in cantiere per Kojima Productions. Nel video, pubblicato per celebrare il settimo anniversario del suo team, Kojima ha menzionato anche un gioco inedito che, stando a quanto riportato, potrebbe essere il chiacchierato Overdose.