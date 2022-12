Shrinkflation: il fenomeno che interessa i prodotti di largo consumo

Se quei prodotti che compri ogni settimana sembrano diventare sempre più piccoli, ma non diminuiscono di prezzo, c’è una nuova tendenza che sta colpendo i negozi. Si chiama shrinkflation e sta incidendo negativamente sul portafoglio dei consumatori in tutto il mondo. Quando succede il restringimento, le confezioni dei prodotti si riducono drasticamente senza un conseguente calo del prezzo.

In altre parole, stai pagando per una quantità minore, mentre il prezzo rimane invariato o aumenta ancora di più. La shrinkflation è un meccanismo sottile utilizzato dalle aziende per aumentare i loro profitti a spese di consumatori ignari. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo fenomeno.

Shrinkflation, di cosa si tratta e le strategie da adottare

La shrinkflation è una realtà che sempre più ci accompagna: si tratta di un fenomeno che sta diventando sempre più diffuso, soprattutto nell’ultimo periodo. Si tratta della rapidità delle caratteristiche delle dimensioni dei prodotti alimentari e non: le confezioni si riducono progressivamente e con esse anche la quantità che ognuna contiene. Ma il prezzo resta lo stesso, o addirittura aumenta! E così avviene un vero e proprio aumento dei prezzi, poiché per comprarne la stessa quantità dobbiamo acquistare più prodotti rispetto al passato. La shrinkflation è un fenomeno purtroppo in continua espansione ed è necessario tenere gli occhi ben aperti per evitare di spendere troppi soldi per quantità decrescenti di prodotto.

Quella che ti abbiamo appena presentato è una realtà che colpisce spesso i prodotti di uso quotidiano come i cibi confezionati, le bevande analcoliche, i detersivi e gli articoli igienici. Si tratta di prodotti che vediamo ogni giorno nelle nostre case e nelle nostre cucine ma che adesso cambiano sotto molti aspetti: la loro confezione diventa più piccola, il contenuto più leggero ma il prezzo non diminuisce. La shrinkflation sta diventando sempre più comune e quindi tocca a noi consumatori fare attenzione a quante volte possiamo essere vittime di quest’inganno. Controlla sempre peso e dimensione della confezione prima dell’acquisto!

Evita le sorprese sulla spesa è possibile prendere alcuni semplici accorgimenti. La cosa più importante da fare è leggere bene l’etichetta dei prodotti: i prezzi a volte sono più alti di quanto ci si aspetti, soprattutto se il formato del prodotto è stato ridotto o se è andata persa parte del contenuto. È anche importante confrontare sempre i prezzi tra diversi negozi in modo da poter trovare la migliore offerta e scoprire eventuali offerte speciali. È meglio anche fare un inventario della propria dispensa in modo da non comprare cose che già si hanno in casa, così come stabilire un budget realistico e attenersi ad esso. Seguendo queste regole sarà possibile evitare le sorprese sulla spesa.

Shrinkflation in Italia e l’azione dell’Antitrust

La shrinkflation è un fenomeno che sta prendendo piede in tutto il mondo, inclusa l’Italia. Quando si parla di shrinkflation, ci si riferisce all’inversione dei prezzi sugli articoli di consumo di base come alimentari, cura personale e prodotti domestici. I produttori italiani riducono le dimensioni dei contenitori, diminuiscono la quantità del prodotto all’interno, ma non riducono i prezzi. La conseguenza è un aumento netto del costo totale per l’acquirente. Si tratta di un fenomeno che si manifesta gradualmente nel tempo ed è difficile da individuare; proprio per questo motivo può avere effetti devastanti sul portafoglio della famiglia italiana.

L’Antitrust sta indagando su questo fenomeno in aumento e di recente un rapporto di statistica ha rivelato che le confezioni di alcuni prodotti alimentari come formaggio, cioccolato e patatine sono diminuite del 4-7% durante gli ultimi 3 anni senza il riflesso nell’aumento dei prezzi. L’Antitrust ha affermato che indagherà sulle compagnie per assicurarsi che non stiano utilizzando questa tecnica ingannevole come mezzo per applicare prezzi più alti senza informare adeguatamente i consumatori.

L’Autorità Antitrust italiana ha deciso di svolgere delle indagini su questo argomento per porre un freno a questo problema che potrebbe causare gravi danni ai consumatori. L’obiettivo è quello di contenere i prezzi dei prodotti e assicurare la massima trasparenza nella comunicazione delle informazioni sugli articoli venduti. Le prime iniziative contro la shrinkflation prevedono l’introduzione di nuove regole rigide per monitorare più attentamente le attività commerciali e garantire alle persone maggiore sicurezza nell’acquisto di beni alimentari ed elettronici.

Economia globale: una prospettiva preoccupante

L’effetto della shrinkflation sulle economie globali è preoccupante. Come nel caso di alcune marche di cibo in scatola che hanno ridotto le dimensioni o il contenuto del prodotto ma mantenendo invariati i prezzi, la shrinkflation sta impattando sugli sforzi economici delle famiglie e sul portafoglio degli stati.

La riduzione della quantità di prodotti acquistabili per unità monetaria può avere un impatto significativo sull’economia complessiva, persone e governi possono ricorrere a misure come l’aumento del reddito disponibile o l’acquistare più beni o servizi. Inoltre, se i consumatori si sentono truffati dai produttori che tagliano le dimensioni ma non i prezzi, potrebbero diventare meno propensi ad acquistare quei prodotti, con effetti diretti negativi sulle entrate dell’azienda.