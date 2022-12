Fotovoltaico tandem: nuovo record mondiale

Nuovo record mondiale per il fotovoltaico tandem in silicio e perovskite. La massima efficienza di conversione di luce in elettricità è avvenuta nel Centro Helmholtz di Berlino (HZB). La nuova tecnologia ha raggiunto un’efficienza del 32,5%. Il valore certificato è entrato direttamente fra i traguardi tecnologici dell’energia solare. Il fotovoltaico tandem aumenta l’efficienza dei moduli impiegando semiconduttori noti. C’è la combinazione di celle solari diverse, incrementando la resa complessiva.

Per l’HZB non è una novità, aveva già realizzato nel 2021 celle solari silicio-perovskite con un’efficienza del 29,8%. Poi in Svizzera nell’estate 2022 è stata segnalata per la prima volta una cella di fotovoltaico tandem con un’efficienza certificata del 31,3%. L’istituto non si è mai fermato e vanta il nuovo primato mondiale.

Si tratta davvero di un grande balzo in avanti che, alcuni mesi fa, non avevamo neppure. Tutti i team coinvolti nell’HZB, in particolare il PV Competence Center (PVComB) e i team di HySPRINT Innovation lab hanno lavorato insieme con successo e con passione.

professor Steve Albrecht

Il team guidato dal professore ha usato una composizione avanzata di perovskite con una modifica intelligente dell’interfaccia. Qualcosa in grado di ridurre le perdite di ricombinazione dei portatori di carica. La cellula ha avuto alte prestazioni perché incrementata da ulteriori miglioramenti ottici.