Rinoceronte bianco: una nuova speranza

L’ultimo rinoceronte bianco settentrionale è morto nel 2018 in Kenya, nella stessa riserva dove si trovano le femmine. Nel 2019 sono iniziati i tentativi per salvare la specie dall’estinzione. Sono state donate cellule uovo fertilizzate dallo sperma di maschi estinti, congelato prima della loro morte.

Così sono stati prodotti 22 embrioni congelati, che attendono di venire impiantati in altre sottospecie imparentate. Fra queste il rinoceronte bianco meridionale, di cui restano 20mila esemplari. Il metodo dipende dalla disponibilità di cellule uovo e di sperma congelato. Un team universitario di Osaka ha tentato la possibilità di produrre ovuli e sperma a partire da cellule staminali di rinoceronte bianco settentrionale.

Si prelevano cellule di pelle da un rinoceronte e si immergono in un bagno chimico che le fa regredire allo stadio di staminali. Hanno la possibilità di trasformarsi in qualsiasi tipo di cellula. Poi le staminali, trattate con altre sostanze, sono spinte a diventare cellule, precursori di ovuli e sperma. Da qui si può ottenere il necessario per ottenere un embrione. Poi verrà impiantato in una femmina di rinoceronte settentrionale. Non si ha la certezza che il corpo ospitante lo accetti. Ecco che un piccolo grande passo verso la salvezza della specie e la sua rinascita è stato compiuto.