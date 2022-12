Mars Sample Return: un campione della prima scorta extraterrestre

Perseverance della NASA ha cominciato a pianificare la costruzione della prima scorta extraterrestre per la missione Mars Sample Return.

Perseverance della NASA ha iniziato a pianificare la prima scorta extraterrestre per la missione Mars Sample Return. Sta anche raccogliendo campioni che saranno portati sulla Terra nel prossimo decennio. Il deposito extraterrestre ospiterà una copia dei campioni che saranno conservati su Perseverance. Il rover dovrebbe consegnare i campioni conservati lì. I duplicati saranno raccolti da due nuovissimi elicotteri simili nel design e nella portata a Ingenuity, compagno di volo di Perseverance. L’elicottero può gestire solo un contenitore alla volta e deve avere un sito di atterraggio piuttosto piatto con non molte rocce.

Fino ad ora, le missioni su Marte richiedevano solo una buona zona di atterraggio; ce ne servono 11. Il primo è per il lander di recupero dei campioni, ma poi ce ne vorranno altri 10 nelle vicinanze per i nostri elicotteri di recupero campioni per eseguire decolli e atterraggi e anche la guida.

Richard Cook, responsabile del programma Mars Sample Return presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA

L’area intorno alle cosiddette Three Forks viene studiata da Perseverance per la creazione di un modello a zigzag di zone cadute. Una per ogni campione, ciascuna di circa 5,5 metri (18 piedi) di diametro. Alla fine, il set completo avrà i campioni distanziati da 5 a 15 metri (da 16 a 49 piedi). Il posizionamento sarà un lavoro che prevedrà diverse settimane, ma ne varrà la pena quando quei campioni saranno riportati sulla Terra nel 2033.

I campioni per questo deposito e i duplicati conservati a bordo di Perseverance sono un incredibile set rappresentativo dell’area esplorata durante la missione principale. Non solo abbiamo rocce ignee e sedimentarie che registrano almeno due e forse quattro o anche più stili distinti di alterazione acquosa, ma anche regolite, atmosfera e una provetta testimone.

Meenakshi Wadhwa, scienziato principale del programma Mars Sample Return dell’Arizona State University

Perseverance terminerà la sua missione primaria formale, il 6 gennaio, dopo aver trascorso un intero anno marziano (687 giorni) sul Pianeta Rosso. Inizierà quindi la sua missione estesa, il cui primo obiettivo è l’esplorazione della cima del Delta dell’antico fiume. Quello che ha portato acqua, rocce e sedimenti nel cratere Jezero miliardi di anni fa. La campagna Delta Top dovrebbe durare otto mesi.