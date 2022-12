Stranger Things Tokyo: Netflix mette in cantiere l’anime spin-off della celebre serie tv

A quanto pare, il Sottosopra è accessibile da varie parti del mondo, e una di queste è la capitale nipponica! I fratelli Duffer hanno confermato l’esistenza del progetto Stranger Things Tokyo, un anime spin-off in lavorazione per Netflix già dal 2021, ma ancora piuttosto misterioso.

La prima sinossi recita:

Un incontro con il Sottosopra si evolve in una grande avventura per dei gemelli appassionati di videogiochi, che vivono nei dintorni della Tokyo degli anni ’80.

I Duffer affermano che lo spin-off sarà “Al 1000% differente dalla serie originale (…), qualcosa che si connette col mondo di Stranger Things, ma è qualcosa di davvero diverso in termini di come andiamo a narrare la storia“.

Tutto il resto è ancora avvolto nel mistero, compreso lo studio d’animazione che se ne sta occupando… sperando sia un anime vero e proprio, creato in Giappone, e non un simil-anime come a volte è capitato per altre produzioni dalla qualità altalenante (vedasi Castlevania).

Sicuramente Netflix non ha intenzione di lasciare andare nel dimenticatoio quella che, forse, è la sua serie più famosa e iconica, e in attesa della prossima stagione ha in serbo diverse altre sorprese:



Questa la sinossi della scorsa stagione:

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

