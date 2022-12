La Vita è Meravigliosa: Stephen King la trasforma in una storia dell’orrore

Stephen King è il re dell’orrore, e non poteva neanche a Natale farsi sfuggire l’occasione di dare il suo tocco oscuro anche ad un classico film di questo periodo: stiamo parlando di La Vita è Meravigliosa. Un utente su Twitter ha chiesto a King di trasformare la pellicola in una storia dell’horror, ed in un tweet di replica il maestro dell’orrore ha offerto la sua versione.

L’utente di Twitter ha chiesto a King:

Hai mai pensato di trasformare La Vita è Meravigliosa in un racconto dell’orrore? Si tratta del mio film di Natale preferito, ma una tua versione horror sarebbe un qualcosa di fantastico.

A questo tweet King ha così replicato:

Alla fine di La Vita è Meravigliosa Jimmy Stewart si rende conto di essere diventato pazzo e di avere ucciso tutta la sua famiglia.

Ecco un modo per trasformare un classico dl Natale in una storia veramete inquietante. Ricordiamo che La Vita è Meravigiosa racconta la storia di un uomo che viene salvato da un angelo, proprio nel momento in cui desidera farla finita. Sarà questo spirito a ricordargli quanto è stata importante la sua vita per tante persone. Il film viene anche mostrato in alcune sequenze della saga di Mamma, ho perso l’aereo. A girare questa pellicola è stato Frank Capra nel 1946, ed i protagonisti sono James Stewart e Donna Reed.

Ecco la scena iniziale de La Vita è Meravigliosa. Il film è disponibile su Prime Video.

Mentre per quanto riguarda Stephen King, nel 2023 uscirà una nuova versione di Salem’s Lot, ed uno dei protagonisti del lungometraggio, Lewis Pullman, qualche tempo fa ha così elogiato il maestro dell’orrore:

Lui è uno dei migliori scrittori al mondo, e questo perché le sue storie sono così accessibili, ma anche così profonde. Ha una prolificità data dal fatto che non è pigro, ed ha un cervello che è un’infinita fonte d’immaginazione. Posso dire che è un tipo di persona che mi fa uscire pazzo per la sua genialità.

Pullman ha anche dichiarato che il nuovo Salem’s Lot renderà giustizia al romanzo originale, e sarà piuttosto fedele alla storia, al punto da aver mantenuto molti dialoghi originali del romanzo.

Fino ad ora Stephen King non ha scritto una storia prettamente natalizia, e, a questo punto della sua carriera, potrebbe anche essere un divertente modo per variare sul tema dei suoi racconti. Ricordiamo che l’ultima opera di King che è stata pubblicata è Fairy Tale.

