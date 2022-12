Fast X: Gal Gadot ritornerà nel nuovo capitolo di Fast and Furious

Secondo il sito The Direct l'interprete Gal Gadot ritornerà in Fast X, il penultimo capitolo della saga di Fast and Furious.

Secondo quanto scritto da The Direct il penultimo capitolo di Fast and Furious, Fast X, avrà tra i membri del cast anche un nome d’eccezione: quello di Gal Gadot, che dovrebbe ritornare nel franchise. Se così fosse l’attrice si affiancherebbe al suo compagno di Justice League, Jason Momoa, che sarà il villain della storia.

A questo punto sarebbe da capire come Gal Gadot possa ritornare in Fast X, considerando che il suo personaggio, Gisele Yasha, è scomparsa in Fast and Furious 6. L’ultima apparizione dell’attrice nella saga è un cameo che fa parte di Fast and Furious 7, che però è stato eliminato.

Riguardo a quella scena ha dichiarato l’attore Sung Kang:

Durante le riprese di Fast and Furious 7 ho girato una scena di cui molti non sanno. Si tratta di un momento con Vin Diesel, Dom, Letty e ci stava James Wan a dirigerla, e poi io e Gal Gadot siamo andati ad Atlanta per girare delle altre scene. Si trattava di alcuni flashback.

Il cast di Fast X sarà composto da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang, Michael Rooker, e Scott Eastwood. Mentre tra i nuovi membri possiamo menzionare Rita Moreno, Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior e Brie Larson.

Fast X uscirà al cinema il 18 maggio 2023.