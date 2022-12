The Last of Us Parte I Firefly Edition in arrivo in Europa, ma senza disco: ecco la data d’uscita

The Last of Us Parte I Firefly Edition arriverà a breve anche in Europa, ma senza disco: vediamo prezzo e data di uscita.

The Last of Us Parte 1 Firefly Edition, l’edizione speciale del gioco di Naughty Dog per PS5, sta per arrivare anche in Europa. Disponibile inizialmenet esclusiva degli Stati Uniti d’America, l’edizione debutterà anche in Europa il 26 gennaio 2023, ma senza disco.

Thanks to our partners at PlayStation for getting #TheLastofUsPartI Firefly Edition to more fans! https://t.co/WCNm750BPt — Naughty Dog (@Naughty_Dog) December 22, 2022

Negli USA, The Last of Us Parte 1 Firefly Edition proponeva anche il disco all’interno del proprio pacchetto, ma la versione europea propone solo un codice download. Al momento il preordine è attivo solamente su PlayStation Direct in Germania al prezzo di 109.99 euro (contro i 99.99 dollari negli USA)

Vediamo nel dettaglio tutti i contenuti della versione europea di The Last of Us Parte 1 Firefly Edition:

Codice download per The Last of Us Parte 1 per PS5

Steelbook in edizione limitata

Fumetti The Last Of Us: American Dreams #1 – #4 con una nuova copertina

Sblocco anticipato dei seguenti bonus inclusi nel gioco:

Velocità di crafting e guarigione aumentata

Velocità di ricarica della Pistola 9mm e capacità delle munizioni del fucile aumentate

Modificatore del gameplay: frecce esplosive

Filtro “Dither Punk” e modalità Speedrun

Sei skin per armi: Pistola 9mm “Black Gold”, Pistola 9mm “Silver Filigree”, Shotgun “Rubber Tactical”, Shotgun “Sculpted Oak”, Arco “Artic White”, Arco “Black Bow”

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 è il remake del celebre capolavoro di Naughty Dog. Il titolo vanterà un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati e presenza di animazioni ridisegnate con le ultime tecnologie sviluppate dal team. Il gioco includerà inoltre anche il DLC Left Behind.

The Last of Us Parte 1 è attualmente disponibile per PS5 e debutterà anche su PC a partire dal 3 marzo 2023.