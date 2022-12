Rebel Moon: Zack Snyder mostra una nuova immagine del film

22—Dic—2022 / 8:49 AM

Dopo che si sono concluse le riprese di Rebel Moon, Zack Snyder sta lavorando alla post-produzione del lungometraggio sci-fi, ma il regista ha voluto comunque tenere aggiornati gli appassionati mostrando un’immagine suggestiva.

Eccola.

La storia di Rebel Moon racconterà di una colonia pacifica alle periferie di una galassia, che ad un certo punto arriverà ad essere tiranneggiata da un despota. Il popolo incaricherà una giovane donna dal passato misterioso di andare alla ricerca di guerrieri capaci di poter dare loro una mano a sovvertire le sorti del loro destino.

Un aspetto interessante di questo progetto sta nel fatto che Zack Snyder scrisse la storia di Rebel Moon nel 2010, per un possibile nuovo film di Star Wars dall’impronta più matura. Ed alla fine, in qualche modo, il regista sta riuscendo a portare la sua visione sullo schermo, anche se al di fuori del franchise della Lucasfilm.

Secondo Zack Snyder il nuovo progetto sarà come Man of Steel nelle scene ambientate su Krypton però “pompate con gli steroidi più potenti possibili”. Una frase che sta a rappresentare come Rebel Moon possa essere un film di fantascienza carico di tutta la potenza visiva di Zack Snyder, capace spesso di andare anche sopra le righe.

Il cast del film Netflix vede presenti Anthony Hopkins, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou e Doona Bae. Questi interpreti si uniscono a Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), Jena Malone (The Neon Demon), Staz Nair (Supergirl) e Sky Yang (Halo).