I creatori di South Park hanno fondato una startup che sviluppa tecnologie deepfake per il cinema

I creatori di South Park hanno fondato una startup specializzata nella creazione di tecnologie deep fake per l’intrattenimento (specie per contenuti parodistici). Si chiama Deep Voodoo ed è recentemente passata all’incasso, raccogliendo oltre 20 milioni di dollari in investimenti da diversi fondi americani.

Deep Voodoo ha già dimostrato le sue capacità. Ad inizio 2020 Matt Stone e Trey Parker avevano annunciato la produzione di un film parodistico che avrebbe visto per protagonista Donald Trump nei panni di sé stesso. Nessuna partecipazione (né tantomeno benedizione) da parte del tycon: Stone e Parker avevano utilizzato la tecnologia deep fake per utilizzare il suo volto senza il suo consenso. La voce era poi stata fornita da il doppiatore ed imitatore Peter Serafinowicz. A causa del Covid-19 del film vero e proprio non se ne fece nulla, mentre ad ottobre di quell’anno era uscito un primo corto di 14 minuti chiamato ‘Sassy Justice’ diventato estremamente virale.

Sassy Justice è un assaggio delle possibilità che la tecnologia deep fake può mettere a disposizione dell’industria dell’intrattenimento. Non solo le parodie, basti pensare anche al ringiovanimento degli attori visto negli ultimi prodotti dell’universo di Star Wars.

Non stupisce che Deep Voodoo abbia raccolto l’interesse degli investitori. Il round di nuovi finanziamenti è stato condotto dal fondo Connect Ventures ed ha visto la partecipazione di CAA e New Enterprise Associates. I fondi verranno utilizzati per accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie, che verranno poi vendute alle case di produzione cinematografica.