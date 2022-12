Terminator: James Cameron parla del futuro del franchise

James Cameron è molto impegnato a lavorare sulla produzione dei film di Avatar, ma di recente il regista ha parlato anche di Terminator, e del futuro del franchise, sottolineando come ci siano delle possibilità di sviluppare un altro film, ma che l’approccio del filmmaker ad una nuova storia sarebbe diverso rispetto a ciò che la saga ha offerto fino ad ora. In particolare, a Cameron interesserebbe approfondire l’elemento dell’intelligenza artificiale.

Ecco le sue parole:

I film di Avatar hanno molto a che fare con l’ambiente, non tanto con la questione dell’intelligenza artificiale. Mentre, se dovessi fare un altro film su Terminator per rilanciare il franchise, mi concentrerei molto di più sulla questione dell’intelligenza artificiale piuttosto che sui robot cattivi che diventano folli. Ne stiamo discutendo, anche se non è stato deciso nulla.

James Cameron sta già lavorando alle nuove produzioni su Avatar, ma ha dichiarato di avere in mente anche l’idea di girare un paio di altri film che non riguardano questo franchise, e tra essi ci potrebbe essere anche un nuovo Terminator.

James Cameron ha dichiarato che vorrebbe ancora realizzare cinque o sei film in carriera, e tre di questi farebbero parte della saga di Avatar. Ecco cosa ha detto a riguardo:

Ho piani per un sesto e settimo film, ma non potrei fare tutto da solo, anche perché, quando potenzialmente usciranno questi progetti avrei attorno agli 89 anni. Non posso fare film di Avatar in continuazione, anche per il tipo di energie che richiedono queste produzioni. Dovrei portare qualcun altro a sviluppare questi progetti spiegandogli come fare. Perché non conta quanto tu possa essere intelligente e bravo come regista, devi imparare a fare questo tipo di cose.