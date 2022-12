I camici dei medici e le emissioni nocive

La diffusione dei camici medici plastificati monouso – sia convenzionali che biodegradabili – è aumentata dall’inizio della pandemia COVID-19. Le discariche ne sono ormai piene. Le discariche ora ne sono piene. Poiché la versione biodegradabile si decompone più velocemente rispetto ai camici convenzionali, la convinzione comune è che offrano un’opzione più ecologica grazie al minor utilizzo di spazio e alle emissioni croniche nelle discariche. “Non c’è una soluzione magica a questo problema”, ha dichiarato Fengqi You, professore di ingegneria dei sistemi energetici alla Cornell University. Il loro studio presenta le valutazioni del ciclo di vita ambientale dei camici biodegradabili per confrontare le loro prestazioni con quelli convenzionali.

“I camici medici convenzionali plastificati impiegano molti anni per decomporsi, mentre quelli biodegradabili si degradano molto più rapidamente, ma in discarica producono più velocemente emissioni di gas, come metano e anidride carbonica, rispetto a quelli normali”, ha detto You. Secondo questa ricerca guidata dal dottorando, la produzione di camici biodegradabili presenta un tasso di ecotossicità superiore dell’11% rispetto alle alternative convenzionali. I camici convenzionali sono sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale perché possono presentare il 14% in meno di tossicità per l’uomo, provocare il 10% in meno di emissioni di gas serra e sono quasi il 10% in meno di tossicità per l’acqua dolce rispetto ai camici biodegradabili in discarica con emissioni di gas aggiuntive.