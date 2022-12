Hope therapy: agire sul trauma di un aborto

L’aborto è la causa più comune per l’interruzione di gravidanza, può avvenire in modo intenzionale o spontaneo. Viene considerato un fenomeno a forte impatto traumatico per le donne che lo affrontano, soprattutto a livello psicologico. Le conseguenze dell’aborto possono essere riconducibili a fattori come storia di vita, disturbi mentali pregressi, altre gravidanze desiderate o indesiderate e supporto sociale.

Un trattamento efficace è la hope therapy, si basa, infatti, sulla speranza e sulla terapia cognitivo comportamentale. Viene usata per ridurre depressione e ansia, portare cambiamenti positivi a livello cognitivo. La hope therapy è un mix di terapia cognitiva, terapia narrativa e orientata alla soluzione. Ci sono due fasi: la costruzione della speranza e l’accrescimento della speranza.

Uno studio abbastanza recente ha usato la hope therapy su 52 donne che hanno affrontato l’aborto. Le donne sono state divise in due gruppi distinti. Uno a cui è stato somministrato il trattamento stabilito e uno senza trattamento. Si è usata la hope therapy per 8 sedute da 45 minuti, due volte a settimana. Dopo aver svolto le analisi statistiche, ci sono stati risultati più alti di benessere psicologico e di vita nelle donne con la hope therapy. Ecco che questo genere di terapia può migliorare il benessere psicologico e la qualità di vita di donne con un trauma doloroso come l’aborto.