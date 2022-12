Live to Lead: il trailer del nuovo progetto Netflix di Harry e Meghan

Dopo il successo della controversa docuserie di Harry e Megan in cui il duca e la Duchessa del Susseux hanno raccontato la loro esperienza con la corona britannica, la coppia è già pronta per un nuovo progetto Netflix, intitolato Live to Lead, di cui vi proponiamo qui sotto il trailer.

Ecco il filmato.

Al centro della docuserie ci sono interviste a personaggi carismatici e che sono stati negli decenni una guida per il mondo. Sono inserite figure come Greta Thunberg, la Prime Ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern, e Ruth Bader Ginsburg.

L’ispirazione per questo progetto viene da Nelson Mandela, e da come le azioni di alcune persone siano state in grado di dare sostanza al mondo. La serie sarà divisa in sette parti, ed è ispirata anche dalla Nelson Mandela Foundation, che ha scritto in un tweet:

I leader più grandi riflettono sulla loro eredità e condividono il loro messaggio di coraggio, compassione, umiltà, speranza e generosità.

Live to Lead è prodotto da Blackwell & Ruth in associazione con la Nelson Mandela Foundation, e la compagnia di Harry e Meghan, la Archewell e la Cinetic Media. Gli altri produttori esecutivi sono Ben Browning e Chanel Pysnik per la Archewell, assieme a Geoff Blackwell e Ruth Hobday che hanno lavorato per la Blackwell & Ruth e John Sloss di Cinetic.

Live to Lead farà il suo esordio su Netflix il 31 dicembre.